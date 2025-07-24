مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: "المفاوضات لم تنفجر"

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بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات المكثفة في الدوحة، عاد الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل اليوم (الخميس) لإجراء مشاورات. إلا أن مصدرًا إسرائيليًا صرّح لـ i24NEWS بأن "هذه ليست أزمة، لكن الوفد لن يعود إلى قطر إلا عند وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق".

عُقد اجتماعٌ حاسمٌ الليلة الماضية مع وسطاء من مصر وقطر، عادوا من اجتماعٍ مع كبار مسؤولي حماس. تضمن الاجتماع، الذي عُقد بعد الساعة الثانية والنصف صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، عرضَ ردّ حماس الرسمي على المقترح الإسرائيلي - وهو مقترحٌ قُدِّم قبل أكثر من أسبوع، وكان يهدف إلى التوصل إلى اتفاقٍ بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.

أكد مسؤول إسرائيلي أنه على الرغم من إحراز تقدم أولي في بعض القضايا، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة. وقال المسؤول: "درسنا رد حماس بعمق. أجرى الوفد مشاورات داخلية وتحدث مباشرةً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتقرر عودة الوفد إلى إسرائيل لبحث كيفية تضييق الفجوات".

رغم عودة أعضاء الوفد، أكد مسؤولون إسرائيليون أن هذا ليس انهيارًا للمفاوضات. وأوضح المسؤول: "هذا ليس انفجارًا للمحادثات. لقد مكث الوفد في الدوحة أكثر من أسبوعين ونصف، وهي مدة أطول من أي وفد إسرائيلي سابق. لقد وصلنا إلى مرحلة تتطلب إجراء مشاورات في إسرائيل للمضي قدمًا".

وفقًا لتقديرات في إسرائيل، فإنّ الردّ الذي قدّمته حماس "لا يسمح باستمرار التقدّم دون تغيير مواقفها". وأضاف المسؤول: "في الوضع الراهن، هذا ببساطة ليس ضمن خياراتنا".

من المتوقع الآن أن تُجري إسرائيل محادثات إضافية مع الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين، بهدف إيجاد سبل فعّالة لتضييق الهوّة القائمة. وقال المصدر: "إسرائيل ملتزمة بمواصلة المحادثات حتى بعد عودة الوفد. لن نغادر الطاولة". كما أشار إلى أنّه حالما يتمّ وضع برنامج عمليّ للتوصل إلى اتفاق، سيعود الوفد إلى الدوحة.

وأضاف المسؤول أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تزال تُركّز على الهدف الرئيسي: إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال: "دخلت إسرائيل المحادثات على افتراض أنّ حماس مهتمّة بالتوصل إلى اتفاق. لم يكن ممثلو الوفد ساذجين قطّ، بل واقعيين. لدينا خبرة حقيقيّة هنا، بالإضافة إلى إيمان بإمكانية تضييق الهوّة والتوصل إلى اتفاق".