تقرير:" حماس نفذت هجوم السابع من أكتوبر لنسف التطبيع بين إسرائيل والسعودية "

شن مسؤولون كبار في حركة حماس هجوم السابع من أكتوبر بهدف نسف مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، جاء هذا بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الأحد). ويعتمد التقرير على بروتوكولات اجتماع بين شخصيات رفيعة المستوى في حماس، والذي يزعم أن الجيش لإسرائيلي عثر عليها في نفق بغزة.

ويكشف التقرير أيضًا أن زعيم حماس في ذلك الوقت، يحيى السنوار، قال قبل أيام قليلة من الهجوم إن "هذا عمل غير عادي"، وأشار إلى أن هدف العملية هو "إلغاء محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية - مما قد يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية". وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الوثيقة المذكورة تصف اجتماعا لكبار المسؤولين في المكتب السياسي للمنظمة، عقد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قال السنوار إن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية "يتقدم بشكل كبير، وقد يدفع دولا عربية وإسلامية أخرى إلى خطوة مماثلة في المستقبل".

وأفاد التقرير لاحقا أنه وصف هذه الحقيقة بأنها "غير مقبولة"، وأشار إلى أن "الوقت قد حان لتنفيذ هجوم كان في مراحل التخطيط لمدة عامين تقريبا". وبحسب كلماته في الوثيقة فإن "الهدف هو إحداث نقلة نوعية، أو تغيير استراتيجي في المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا إلى أنه يتوقع أن يتلقى تحركًا من القوى الأخرى المدعومة من إيران.