التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدمر "مقر ضباط" حماس، قاعدة عدائية تطل على إسرائيل في شمال غزة
فيما قال الناطق باسم حركة "فتح"، منذر الحايك، إن "السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة الغربية وقطاع غزة"، مؤكداً "رفض الحركة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة".
أخطرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.
فيما قال الناطق باسم حركة "فتح"، منذر الحايك، اليوم السبت، إن "السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة الغربية وقطاع غزة"، مؤكداً "رفض الحركة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة".
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" تم تفعيل صافرات الإنذار في محيط غزة، التفاصيل قيد التحقيق"
🚨صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة
https://x.com/i/web/status/1875549902807162915
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