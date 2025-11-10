خطة كوشنير لحل معضلة الـ200 مسلح المحاصرين في أنفاق رفح

قال مسؤول أمريكي رفيع إن أحد أبرز الملفات على جدول لقاء كوشنير نتنياهو هو إيجاد حل لأزمة مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح، عبر طرح مقترح يقضي بترحيلهم مؤقتًا إلى دولة ثالثة مقابل تعهدهم بالتخلي عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري.

وأوضح المسؤول أن واشنطن ترى في المسلحين المتبقين داخل الأنفاق بؤرة توتر رئيسية تسببت باندلاع جولتين خطيرتين من التصعيد، وأدت إلى تهديد اتفاق وقف إطلاق النار القائم في القطاع. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتبر معالجة هذه القضية بمثابة مشروع تجريبي لنزع سلاح حركة حماس تدريجيًا في غزة.

وفي الأيام الأخيرة، أجرت الولايات المتحدة اتصالات مكثفة مع تركيا وقطر ومصر من أجل تسهيل التفاهمات. وكشف مسؤول تركي لـ"N12" أن بلاده ساهمت في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين إلى إسرائيل، مؤكدًا أن ذلك "جاء ثمرة جهود تركية مكثفة ويعكس التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار".

وبحسب المصادر، تعمل تركيا في الوقت نفسه على تأمين ممر آمن لنحو 200 من عناصر حماس المحاصرين حاليًا في أنفاق رفح، في إطار اتفاق إنساني مؤقت يجري بحثه مع واشنطن والقاهرة.

وأوضح مسؤول أمريكي آخر أن الولايات المتحدة ترى فرصة نادرة بعد استعادة رفات غولدين، للتوصل إلى تسوية تُنهي أزمة رفح، رغم عدم وجود "مقايضة مباشرة" بين القضيتين.