غضب أمريكي من خطاب نتنياهو مساء الاثنين: "نسف الصفقة برمتها في خطاب واحد"

عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين ، أفادت شبكة "سي إن إن" أن مصدراً أميركياً مطلعاً على المفاوضات هاجم خطاب نتنياهو بعد أن أعلن بقاء إسرائيل على محور فيلادلفيا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة CNN إن "هذا الرجل أفسد الصفقة برمتها في خطاب واحد". كما أفاد التقرير أن مصادر مطلعة على المفاوضات تقول إن "إصرار نتنياهو على البقاء في فيلادلفيا يمثل تغييراً في موقف إسرائيل. وعندما أعلن بايدن الخطوط العريضة للصفقة في 31 مايو/أيار،والذي وافقت عليه إسرائيل حسب قوله، كان يتصور انسحاب الجيش الإسرائيلي شرقًا من المناطق المأهولة بالسكان".

كما سُئل الرئيس جو بايدن الليلة عن المؤتمر الصحفي وسُئل عما إذا كان موقف نتنياهو هذا يعيق التوصل إلى اتفاق: "ما زلنا في مفاوضات، ليس معه (مع نتنياهو)، ولكن مع زملائي من قطر ومصر".

Alex Brandon AP

وقال خليل الحية، نائب يحيى السنوار، للجزيرة هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك اتفاق دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة، وقال الحية "بين المختطفين والوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. فيلادلفيا (المحور) كانت أكثر أهمية".

وفي الواقع، فإن الوجود الدائم للجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا من شأنه أن يتعارض أيضًا مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل القطاع. وفي رحلة بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل الشهر الماضي، قال إن "الولايات المتحدة لن تقبل أي احتلال طويل الأمد لغزة من قبل إسرائيل". وقد أوضح كبار المسؤولين في الإدارة أنهم يتوقعون انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من غزة نتيجة لأي اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.