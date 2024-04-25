التصعيد على الجبهة الشمالية: إسرائيل تنفذ هجوما بمسيرة على شاحنة وقود في بعلبك شرقي لبنان

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الخميس، هجوما في العمق اللبناني حيث استهدف بمسيرة شاحنة وقود قرب بعلبك شرقي لبنان ما أسفر عن تعرض سائقها لجروح. وقال مصدر مقرب من حزب الله لـ"فرانس برس"، إن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات" في منطقة دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، وأن سائق الشاحنة أصيب بجروح.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد استهدفت "غارة معادية من طائرة مسيّرة شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج"، مضيفة أن "الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق".

ووسط دخان الفعل ورد الفعل في مسلسل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الأربعاء، هجوما واسع النطاق على حوالي 40 هدفًا لمنظمة حزب الله في منطقة عيتا الشعب وراميا في جنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية، وصفها بالأعنف منذ بداية الحرب.

وذلك في مقابل مضي حزب الله ببناء استراتيجية الردع وفق تعبيره، من خلال تنفيذه ضربات نوعية وغير مسبوقة على الأراضي الإسرائيلية في استهداف واضح للثكنات العسكرية كان آخرها الثلاثاء (قبل يومين) حيث استهداف ما وصفها بثكنة شراغا وفعلت صفارات الإنذار في خليج حيفا.

وصرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي قضى على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان والباقي مختبئون مضيفا أن إسرائيل مقدمة على اتخاذ قرارات حاسمة على صعيد العمليات وأوضح أن الرد الإسرائيلي سيطال كامل أراضي الجنوب اللبناني.