إسرائيل استلمت الليلة جثامين لمختطفين إسرائيليين من حماس

سلّمت حركة حماس مساء أمس (السبت) جثماني لمختطفين إسرائيليين قُتِلا أثناء الأسر، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتهما بدورها إلى قوات الجيش الإسرائيلي في إطار صفقة تبادل الأسرى الجارية.

تصوير- وسام كبها

ولم تُعلن حماس عن هوية الجثامين، وقد نُقِلتا إلى المعهد الوطني للطب الشرعي- أبو كبير في تل أبيب من أجل تحديد الهوية والتحقيق في ظروف الوفاة.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي تأكيد رسمي لعملية التسليم: "تلقت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، جثماني مختطفين قُتلا في الأسر، وتم تسليمهما إلى قوات الجيش وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة. ومن هناك نُقِلا إلى إسرائيل، حيث ستُقام لهما مراسم عسكرية بإشراف الحاخام العسكري الرئيسي، قبل نقلهما إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. بعد انتهاء إجراءات تحديد الهوية، سيتم إبلاغ العائلات رسميًا".

وفي بيان آخر للجيش الإسرائيلي جاء:"القافلة التي تقل جثماني المختطفين عبرت قبل وقت قصير الحدود إلى داخل إسرائيل، وهي في طريقها إلى المركز الوطني للطب الشرعي حيث ستُجرى عملية تحديد الهوية".

ودعا الجيش الجمهور إلى انتظار الإعلان الرسمي عن هوية القتيلتين والتحلي بالحذر في تداول المعلومات.