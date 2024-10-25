هغاري يكشف عن خطة حزب الله لغزو الجليل شمال إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري، مساء (الخميس)، في بيانه، عن خطة حزب الله غزو الأراضي الإسرائيلية، وأعلن بعد كلامه عن مقتل المسؤول عن الهجوم الدموي في برعيم في هجوم 7 أكتوبر الماضي, مؤكدا عدم وجود تغييرات بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأكد هغاري على أنه "في هجوم مشترك تم اغتيال عنصر النخبة الذي كان مسؤولا عن الهجوم الدموي في برعيم والذي شارك به الجيش الإسرائيلي والشاباك ومسيرات لسلاح الجو، بالتعاون مع مركز "النار" لفرقة غزة، والذين هاجموا أمس واغتالوا المسلح محمد أبو عطيوي ، قائد في النخبة في لواء البريج في كتيبة المخيمات المركزية لتنظيم حماس" وقال إنه كان مسؤولا عن العمليات الإخرى لصالح حماس.

IDF Spokesperson

وبعدها كشف هغاري عن خطة حزب الله لغزة إسرائيل:"على مدار سنوات حزب الله خطط أنه بعد أن يتلقى الأمر سيغزو أراضينا. قواتنا كشفت الخطة. في البداية حولوا القرى الى تحصينات قتالية ومن هناك اقتربوا أكثر لمناطق قرب الجدار، وجهزوا هناك بنيه تحتىة لاحتلال بلدات الشمال.حزب لله أنشأ دفيئة معقدة، منظومة أسلحة تحت الأرض, غرف مكوث مع أسرة، مع أسرة ومعدات قتالية في المنطقة قرب الجدار، منذ أشهر وقواتنا تحاصر حزب الله.

وأضاف "كمية العبوة الناسفة التي عثرنا عليها توضح أهمية النشاط البري لقواتنا لإزالة التهديد في الشمال".