تقديرات: التسوية بين إسرائيل ولبنان ممكنة- قبل استبدال السلطة في واشنطن

يقدر المسؤولون في إسرائيل أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تسوية في لبنان قبل تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، وهذه هي الرسالة التي تم نقلها أيضا إلى الوزراء الإسرائيليين – جاء هذا وفقا للنشر مساء اليوم في i24NEWS . في غضون ذلك، تلقت إسرائيل رسائل من فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمحاولة التوصل إلى تسوية مع لبنان قبل توليه منصبه.

ولا تزال محادثات وقف إطلاق النار تجري من خلال مسؤولي بايدن، برئاسة مبعوثه إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين. في هذه الأثناء، تم نقل مسودات الاتفاق من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، ومن هناك إلى لبنان وحزب الله. وبحسب التقديرات فإن حزب الله سيعارض بعض الأقسام.