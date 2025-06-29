مسؤول أمريكي رفيع لقناة i24NEWS: "نحن متفائلون بشأن صفقة مختطفين ووقف إطلاق نار"

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اجتمع الكابينيت مساء اليوم (الأحد) لمناقشة استمرار القتال في غزة، وفي الوقت نفسه، سعيًا لدفع صفقة المختطفين. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، يدرس النقاش إمكانية إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة أو الدوحة، وهي خطوة تُعتبر تقدمًا كبيرًا. وصرح مسؤول أمريكي كبير لقناة i24NEWS: "نحن متفائلون بشأن الصفقة، ويمكن التوصل إليها".

تدور المناقشات حول صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وليست صفقة مرحلية أو جزئية. ووفقًا للمصادر نفسها، فقد تم الاتفاق على حوالي 75% من القضايا، ولكن لا تزال هناك فجوات في عدة قضايا - في مقدمتها ترتيبات وقف إطلاق النار، والقضايا الإنسانية في غزة، ومطالبة حماس بضمانات، بالإضافة إلى مطلب موازٍ من إسرائيل: ضمانات من الولايات المتحدة ودول الوساطة بأن حماس لن تستغل وقف إطلاق النار لإعادة التسلح.

ومن القضايا الأخرى التي طُرحت في المناقشات إجلاء كبار مسؤولي حماس كجزء من الاتفاق. وقالت مصادر يمينية لـ i24NEWS إنه إذا أُدرجت هذه القضية في التفاهمات، فلن تعترض إسرائيل، بل ترى ذلك احتمالًا واقعيًا قد يؤدي إلى إنهاء القتال.

تدور المحادثات في ظل ضغوط سياسية من العالمين العربي والغربي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفع باتفاق يسمح أيضًا بتجديد عملية اتفاقيات إبراهيم. وصرحت مصادر سياسية بأنه "لن يكون هناك تقدم سياسي إذا استمرت الحرب".

نتنياهو للشاباك: "المهمة هي إنقاذ الرهائن وهزيمة حماس".

على خلفية هذه المناقشات، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم مقر الشاباك في جنوب إسرائيل، واطلع على معلومات استخباراتية حول أنشطة الجهاز في الحرب. ومن بين أمور أخرى، اطّلعت على عمليات تحرير الرهائن، وعمليات إحباط التجسس الإيراني، والتطورات التكنولوجية التي ساهمت في الحملة.

خلال الزيارة، قال نتنياهو: "أُتيحت فرصٌ عديدةٌ بعد النصر، أبرزها إنقاذ الرهائن وهزيمة حماس. أعتقد أننا سنحقق كلتا المهمتين. علاوةً على ذلك، تتفتح آفاقٌ إقليميةٌ واسعة، وأنتم شركاءٌ في بعضها".

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أن "الحملة السرية التي يشنها الشاباك تُسفر عن نتائجَ ملموسة: ففي المتوسط، كان يتم إحباط هجومين كبيرين يوميًا، بينما قوبلت المساعي الإيرانية بجدارٍ حديديٍّ لم يُحقق أيَّ نجاح".