مسؤول أمني إسرائيلي يؤكد لـi24NEWS اغتيال يحيى السنوار

الجيش الإسرائيلي يعلن انه قائد حماس يحيى السنوار لربما قتل في عملية إسرائيلية في غزة ولم يذكر عن مكانها وتفاصيلها

i24NEWS
i24NEWS
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زعيم حماس يحيى السنوار
زعيم حماس يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana, File

أكد مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS  اغتيال قائد حماس يحيى السنوار مخط هجوم السابع من أكتوبر خلال عملية في غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي بوقت أنه يفحص إمكانية اغتيال قائد حماس يحيى في عملية إسرائيلية في قطاع غزة، ولم يتطرق البيان الى مكان العملية ووقت حدوثها، ‌‏في حين نقلت "الحدث" عن مصادر أنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثمان وجاءت نتيجته إيجابية على أنها للسنوار.

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ويشار الى أن مسؤولين إسرائيليين أشاروا بوقت سابق على تأكيد اغتيال السنوار بأن أحد القتلى في الغارة هو أحد مرافقيه وهو قيادي بدرجة قائد لواء كان معروفا بأنه يرافقه بشكل دائم. 

وذكر البيان الصادر أن الجيش الإسرائيلي أنه خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اغتيل ثلاثة من المسلحين. وعلى ضوء ذلك يقوم الشاباك والجيش الإسرائيلي بفحص إمكانية أن يكون أحد هؤلاء الثلاثة يحيى السنوار. وشدد على أنه خلال هذه المرحلة لا يمكن تأكيد هويات المسلحين القتلى، وانه يتم التحقق من الحمض الننوي للجثمان الذي تم العثور عليه ويشتبه أنه للسنوار.

وأضاف البيان أنه في المبنى الذي قتل فيه المسلحين لم يتم العثور على علامات لوجود مختطفين. قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك التي تعمل في المنطقة تواصل نشاطها مع الحذر المطلوب.

وطالب البيان الالتزام بالنص المنشور وتعليمات الرقابة العسكرية حرصا على أمن القوات، وسيتم تقديم تفاصيل إضافية لاحقا.

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