الجيش الإسرائيلي يكشف عن تدمير 16% من المباني الدائمة و36% من المؤقتة في غزة منذ بداية الحرب

كشفت بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي، نشرت لأول مرة على موقع "واينت"، أن 16% فقط من المباني الدائمة في قطاع غزة دمرت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حتى الشهر الماضي. وبالمقارنة، تم تدمير 36% من المباني المؤقتة في القطاع، مثل الحظائر والشقق والمخيمات والمواقع الزراعية.

وفقًا للبيانات، بلغ عدد المباني الدائمة التي دمرها الجيش الإسرائيلي 35,952 مبنى، بينما دمر 84,276 مبنى مؤقتًا. وقد تم تجميع هذه الإحصاءات باستخدام رسم خرائط رقمية جوية بواسطة مجموعة 9900 من سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة. عشية الحرب، كان هناك 453,188 مبنى في القطاع، منها 235,427 مبنى مؤقتًا والباقي مباني دائمة، بما في ذلك المنازل والمباني السكنية والمباني الحكومية والتجارية.

تشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الأرقام صحيحة حتى 21 مايو، ومن المحتمل ألا يكون هناك تغيير كبير فيها في المستقبل، حيث من المتوقع أن ينهي الجيش الإسرائيلي النشاط الضخم الذي كان جزءًا من المرحلة الثانية من العمليات العسكرية في منطقة مدينة رفح. بعد ذلك، سينتقل الجيش إلى مرحلة المداهمات المتكررة التي تشمل إلحاق الضرر بالمباني التي يستخدمها المسلحون أو تلك التي تعرض القوات للخطر، ولكن على نطاق أصغر.

تعارض إحصاءات الجيش الإسرائيلي بشكل كبير مع تقارير الهيئات المختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الأجنبية، التي نشرت أرقامًا أعلى بكثير عن حجم الدمار. على سبيل المثال، ذكرت الأمم المتحدة في بداية هذا الشهر أن أكثر من نصف المباني الدائمة في قطاع غزة دمرت على يد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الطويلة من القتال.

تشير تقارير الصحافة العالمية إلى أن 70% من المباني في قطاع غزة تضررت في الحرب، حيث كتبت "وول ستريت جورنال" أن الدمار يشبه الهجمات المدمرة على مدينة دريسدن الألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، تعتمد بيانات الجيش الإسرائيلي على مجموعة مرئية شبه يومية تستخدم طائرات بدون طيار متقدمة وتوثيق تكنولوجي متطور ثلاثي الأبعاد. لذا، من المرجح أن تكون أرقام الجيش الإسرائيلي أقرب إلى الواقع ويمكن تقديمها إلى المحاكم الدولية ولجان التحقيق الأجنبية.

يشمل تدمير المباني من قبل الجيش الإسرائيلي أيضًا إنشاء منطقة عازلة بين النقب الغربي ومدن وقرى قطاع غزة، وهو شريط أرض يبلغ عرضه حوالي كيلومتر واحد. وقد أنجز الجيش معظم عمليات هدم المنازل في هذه الأماكن للسيطرة على المراقبة وإطلاق النار على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.

خلال الحرب، اكتشف الجيش نطاق استخدام المسلحين للمنازل والمباني في تخزين الأسلحة وإعداد المواقع القتالية. أدت الحاجة لتدمير البنية التحتية الواسعة إلى شراء ألغام وقدرات متفجرة قديمة وحتى خطوات مثيرة للجدل مثل حرق المنازل بسبب عدم وجود طريقة أخرى لتدميرها.