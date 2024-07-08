تغطية متواصلة|| حماس: نتنياهو يضع العراقيل أمام المفاوضات ونطالب الوسطاء بالتدخل، وحزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق الرشقات الصاروخية
أصيب ضابط من اللواء السابع بجروح خطيرة خلال القتال في شمال قطاع غزة • نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء لبنان
اليوم الـ 276 للحرب: سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) للنشر بأن ضابطاً مقاتلاً من اللواء السابع، الكتيبة 82، أصيب بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة في وقت سابق من الليلة أفيد أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه في سماء لبنان، كما نجحت طائرة مقاتلة في اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى البلاد من البحر الأحمر.
كندا: "تطالب إسرائيل بإلغاء قرار توسيع البناء في المستوطنات"
دعت كندا إسرائيل إلى الانسحاب من قرار تسوية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، قائلة إن "هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي". وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "كندا تعارض بشدة قرار الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية وتوسيع المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي".
حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق الرشقات الصاروخية في الجليل، وفي لبنان أبلغوا عن هجوم في جنوب البلاد
تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق " رشقة صاروخية على كيبوتس غوشريم ردا على الهجمات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وخاصة في كفر حونا". وأصيب مبنى في كيبوتس في الجليل الأعلى بشظايا في وابل الصواريخ. وفي المجمل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن ثلاث عمليات إطلاق نار داخل الأراضي الإسرائيلية منذ صباح اليوم. في الوقت نفسه، أفيد في لبنان عن وقوع هجوم في مارون الراس جنوب البلاد.
حماس: نتنياهو يضع العراقيل أمام المفاوضات ونطالب الوسطاء بالتدخل
وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه رئيس الحكومة نتنياهو بـ "وضع العراقيل أمام المفاوضات". وبحسبها، فإنه "في الوقت الذي تبدي فيه الحركة مرونة وإيجابية لتسهيل تحقيق اتفاق وقف الحرب، فإن نتنياهو يضع المزيد من العراقيل أمام المفاوضات ويزيد من عدوانه وجرائمه. وندعو الوسطاء أن يتدخلوا لوضع حد لألاعيب وجرائم نتنياهو".
جالانت لعائلات المختطفين: "نبذل قصارى جهدنا حتى لا نفوت الاتفاق وسنعرف كيف نعود ونقاتل"
التقى وزير الأمن يوآف غالانت مع عائلات المختطفين لدى حماس، وقال لهم إن "الجهاز الأمني ككل يرى في عودة المختطفين هدفاً مركزياً يجب المضي قدماً نحوه، ويجب علينا أن نفعل كل شيء من أجل إعادة المختطفين أ،درك الفرصة التي خلقت الآن." وتابع وقال إن "الضغط العسكري خلق الظروف التي تجعل من الممكن المضي قدما في الصفقة، وستعرف المؤسسة الأمنية كيفية التوقف والعودة للقتال في أي مكان في غزة حسب الحاجة. ويجب علينا الاستفادة من الضغط العسكري من أجل المضي قدما بالصفقة وعدم تفويتها."