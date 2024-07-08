حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق الرشقات الصاروخية في الجليل، وفي لبنان أبلغوا عن هجوم في جنوب البلاد

تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق " رشقة صاروخية على كيبوتس غوشريم ردا على الهجمات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وخاصة في كفر حونا". وأصيب مبنى في كيبوتس في الجليل الأعلى بشظايا في وابل الصواريخ. وفي المجمل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن ثلاث عمليات إطلاق نار داخل الأراضي الإسرائيلية منذ صباح اليوم. في الوقت نفسه، أفيد في لبنان عن وقوع هجوم في مارون الراس جنوب البلاد.