تغطية متواصلة|| تقرير: ساعات حاسمة بمفاوضات وقف إطلاق النار
تكشف وسائل الإعلام تفاصيل من المخطط - مثل حقيقة أن رفض حماس قيام الجيش الإسرائيلي بإقامة نقاط تفتيش للسكان العائدين إلى شمال قطاع غزة، وأن السجناء المفرج عنهم سيتم إطلاق سراحهم إلى إيران أو تركيا.
اليوم الـ 438 للحرب: أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم (الأربعاء)، بحدوث تقدم كبير جداً في المفاوضات الخاصة بصفقة المختطفين. ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها بعد. وهكذا، على سبيل المثال، ترفض حماس الطلب الإسرائيلي بإجراء تفتيشات للسكان الذين يعودون إلى شمال القطاع.
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قالت مصادر فلسطينية لصحيفة القدس الصادرة في القدس الشرقية، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين في مراحلها النهائية، وأن المحادثات تدور الآن حول أسماء السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. إلى ذلك، زعمت المصادر أنه سيتم ترحيل السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة إلى تركيا وإيران، وسيتم إطلاق سراح السجناء الآخرين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
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