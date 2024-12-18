تغطية متواصلة|| تقرير: ساعات حاسمة بمفاوضات وقف إطلاق النار

اليوم الـ 438 للحرب: أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم (الأربعاء)، بحدوث تقدم كبير جداً في المفاوضات الخاصة بصفقة المختطفين. ومع ذلك، هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها بعد. وهكذا، على سبيل المثال، ترفض حماس الطلب الإسرائيلي بإجراء تفتيشات للسكان الذين يعودون إلى شمال القطاع.

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