مسؤول حوثي يرد على تهديد نتنياهو: "من يهاجم اليمن مرة أخرى سيدفع الثمن غاليا، وما سيأتي سيكون أكثر ايلاما "

قال نصر الدين عامر، نائب رئيس هيئة الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله، الحركة السياسية التابعة للحوثيين، في مقابلة الليلة الماضية (الأحد) على قناة الجزيرة: "نحن نقول لنتنياهو، كل ما سيأتي سيكون أكثر ايلاما ومؤثرا أكثر. التهديدات ولا بأي حال من الأحوال لن تؤثر علينا. نحن نعلم أن إسرائيل عدوانية وإجرامية، لذلك نحاربها ونقف إلى جانب الفلسطينيين".

وأضاف أيضاً: "نحن لا نخشى التهديدات، لكن التهديدات تزيد من الاعتقاد بأن خيار مهاجمة إسرائيل هو الخيار الأفضل. ومن يهاجم اليمن مرة أخرى سيدفع ثمناً باهظاً. نحن لسنا في إطار رد فعل و رد فعل مضاد – انما نحن في معركة".

"عندما شاركنا في هذا الدعم وهاجمنا إسرائيل، كنا نعلم أننا سنقاتل الغرب أيضًا. إسرائيل هي ابنة الغرب، وهي قاعدة عسكرية أمامية في منطقتنا من جانب الغرب. ليس لدينا المزيد من الأسلحة من العالم، ولكننا نبذل قصارى جهدنا، ونعتقد أن المواجهة هو خيار أفصل من الاستسلام. نحن سعداء للغاية لأننا في صراع مباشر مع إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا لأننا والدول العربية في المنطقة لا نريد العمل لصالح الولايات المتحدة".

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وتابع كلامه: "أنا من هنا أعرض على كل دولة عربية تريد الحصول على التقنيات من إيران، وأضمن أن إيران ستزودهم بالتقنيات. هل شعب اليمن إيراني؟ اليمن عربي، لبنان عربي، فلسطين عربية.نحن العرب الذين نحارب إسرائيل، وإيران تساعد فقط. الجبهة عربية ومن يريد أن يمنح الانتصارات والتضحيات لإيران فهو أحمق ويخدم إيران من أي بلد. إن حربنا الكبرى ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتم تحرير فلسطين، ولكن في هذه الجولة، إذا توقف العدوان والحصار على غزة، فسنوقف عملياتنا على الفور".

وأضاف: "مصر جزء من الأمة العربية، وبالتالي فهي تتعرض للهجوم أيضًا. بل إن إسرائيل تنتهك الاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل. ولا نريد أن نلحق الضرر بمصر، وإذا تعرضت مصر لعدوان من إسرائيل – فسنقف الى جانب مصر ونساعد الشعب المصري".