آيزنكوت: "يجب التقدم نحو صفقة ووقف إطلاق النار مهما طالت المدة"

قال الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت اليوم (الاثنين) إن "جيش الدفاع الإسرائيلي حقق إنجازات مثيرة للإعجاب في غزة، لكن القتال سيستمر لفترة طويلة جدًا". وجاءت أقوال أيزنكوت خلال مشاركته في اجتمع للجنة الخارجية والأمن بدعوة من رئيسها يولي ادلشتاين، وفق النشر في واينت.

وأضاف أيزنكوت أيضاً إنه ليس من الصحيح الحديث عن "تحرير الرهائن" و"إنهاء الحرب"، وإنما "تحديد الوصول إلى نهاية القتال في رفح كهدف، وفي الوقت نفسه المضي قدمًا في صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار مهما تطلب الأمر". وأوضح أنه يتعين علينا المضي قدمًا في العملية في رفح وفقًا للخطة التي وافق عليها الجيش الإسرائيلي. وشدد بقوله: "علينا أن نصل إلى خط النهاية والدفع بالتجاه صفقة للإفراج عن الرهائن من موقع قوة".

كما حذر أيزنكوت من أن حماس تجدد قوتها وبالتالي فإن "القتال سيستمر لسنوات عديدة"، على حد قوله. الأمر الذي يؤكد ضرورة "التعامل مع الرهائن كضرورة استراتيجية، وكذلك لتنظيم الساحات. مثلما توقفنا في تشرين الثاني/نوفمبر لفترة راحة قصيرة، سنتوقف لمدة 42 يوما. وحتى لو طلب منا أكثر من ذلك، فهذا لا يعني أننا سننهي القتال".

IDF Spokesperson

ووصف آيزنكوت لأعضاء اللجنة تسلسل الأحداث في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، وقال إن حزبه انضم إلى "إدارة حرب بلا خيار"، وإن الانضمام ساهم في تماسك المجتمع الإسرائيلي الأسير وخلق شرعية دولية لدولة إسرائيل. وقال الوزير إنه في حين تم اتخاذ خمسة قرارات استراتيجية في الأسابيع الأولى من الحرب، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ سوى القليل من القرارات الحاسمة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وحذر أيزنكوت من المماطلة بقضية تحديد ملامح "اليوم التالي" وتضييع الإنجازات التكتيكية التي حققها الجيش الإسرائيلي طيلة فترة الحرب. وأوضح أنه بدون وجود بديل حاكم لحماس لن يكون من الممكن المضي قدما، وأنه ينبغي أن يكون ذلك تحالفا دوليا إقليميا مع هيمنة مصرية، لكن تقدم هذا البديل مشروط بكثافة الضرر الذي لحق بحماس. ووفقا له، فإن الحكومة الضيقة متفقة على معارضة الحكم العسكري في غزة وإقامة المستوطنات هناك.

وحول التطبيع مع السعودية قال الوزير إن "هذه فرصة استراتيجية لتعزيز القوة السنية المعتدلة في المنطقة، والتي يمكن أن توفر أيضا بديلا اقتصاديا في غزة، وإنشاء تحالف إقليمي". وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات، قال آيزنكوت إن "تجديد الثقة بين الجمهور الإسرائيلي والنظام الحاكم أمر بالغ الأهمية - ومن الصواب العودة إلى الجمهور في أقرب وقت ممكن واستعادة ثقته من خلال الانتخابات".