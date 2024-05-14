التغطية متواصلة| تقرير: "الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل لديها ما يكفي من القوات بالقرب من رفح لتنفيذ غزو واسع النطاق"

"وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنا" الأمريكية، أن مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتدرس، من بين أمور أخرى، عودة سفيرها، حسبما صرح مسؤولون مصريون للصحيفة.

ويأتي الإجراء المتوخى في القاهرة بعد أن أعلن المصريون أنهم سينضمون إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي وأنهم لن يتعاونوا مع إسرائيل في فتح معبر رفح الذي استولت عليه قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون مصريون للصحيفة الأمريكية إن إسرائيل أبلغت القاهرة قبل ساعات قليلة من قرارها شن عملية محدودة في رفح والسيطرة على المعبر بين مصر وقطاع غزة. إلا أن الإعلان الإسرائيلي سبقته عدة أشهر من المفاوضات بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له في رفح.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن "إسرائيل أكدت للقاهرة أن معبر رفح لن يتأثر وأنه سيتم إبلاغ الفلسطينيين قبل أسابيع بإخلاء المنطقة" وقال مسؤول مصري "لم يتم الوفاء بالوعود. أعطت إسرائيل تحذيرا موجزا بشأن دخول المعبر". وتقول الصحيفة أيضًا إنه "على الرغم من أن مصر تخطط لإعادة السفير، إلا أنها لا تخطط لقطع العلاقات مع إسرائيل، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو نهب كامب ديفيد. ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى هناك".

وقال مصدر إسرائيلي ورد في التقرري إن "مصر لا تزال مهتمة بنقل المساعدات إلى الفلسطينيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار"وتابع "لا يوجد اتفاق وإسرائيل تعرض (تدفق المساعدات) للخطر، وتضعها في موقف صعب. وحقيقة أن المساعدات لا تصل أمر سيئ بالنسبة لهم، لكنه سيئ أيضا بالنسبة لنا".