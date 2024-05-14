التغطية متواصلة| تقرير: "الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل لديها ما يكفي من القوات بالقرب من رفح لتنفيذ غزو واسع النطاق"
أعلن الجسش الإسرائيلي، صضباح اليوم الثلاثاء، أن قواته الجوية اعترضت "بنجاح طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق"
كشف مسؤولان أميركيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل حشدت قوات على أطراف رفح تكفي لتنفيذ توغل شامل في الأيام القادمة"، واشارا إلى أن "مسؤولين أميركيين كبار غير متأكدين مما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشن هجوم شامل على المدينة" وهو ما سيمثل تحديا مباشرا لإدارة بايدن، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وفي السياق حذر أحد المسؤولين الاثنين من أن "إسرائيل لم تنته من إجراء التحضيرات الكافية، بما في ذلك إقامة البنية التحتية المتصلة بالغذاء والصحة العامة والإيواء قبل الإجلاء المحتمل لأكثر من مليون نازح فلسطيني يقيمون حاليا في غزة"
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تقرير: غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان
"وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنا" الأمريكية، أن مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتدرس، من بين أمور أخرى، عودة سفيرها، حسبما صرح مسؤولون مصريون للصحيفة.
ويأتي الإجراء المتوخى في القاهرة بعد أن أعلن المصريون أنهم سينضمون إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي وأنهم لن يتعاونوا مع إسرائيل في فتح معبر رفح الذي استولت عليه قوات الجيش الإسرائيلي.
وقال مسؤولون مصريون للصحيفة الأمريكية إن إسرائيل أبلغت القاهرة قبل ساعات قليلة من قرارها شن عملية محدودة في رفح والسيطرة على المعبر بين مصر وقطاع غزة. إلا أن الإعلان الإسرائيلي سبقته عدة أشهر من المفاوضات بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له في رفح.
وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن "إسرائيل أكدت للقاهرة أن معبر رفح لن يتأثر وأنه سيتم إبلاغ الفلسطينيين قبل أسابيع بإخلاء المنطقة" وقال مسؤول مصري "لم يتم الوفاء بالوعود. أعطت إسرائيل تحذيرا موجزا بشأن دخول المعبر". وتقول الصحيفة أيضًا إنه "على الرغم من أن مصر تخطط لإعادة السفير، إلا أنها لا تخطط لقطع العلاقات مع إسرائيل، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو نهب كامب ديفيد. ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى هناك".
وقال مصدر إسرائيلي ورد في التقرري إن "مصر لا تزال مهتمة بنقل المساعدات إلى الفلسطينيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار"وتابع "لا يوجد اتفاق وإسرائيل تعرض (تدفق المساعدات) للخطر، وتضعها في موقف صعب. وحقيقة أن المساعدات لا تصل أمر سيئ بالنسبة لهم، لكنه سيئ أيضا بالنسبة لنا".
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الجنوبية الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة
الأمم المتحدة: العدد الإجمالي للقتلى في غزة لم يتغير بعد الجدل الدائر حول البيانات المنقحة
أوضحت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن "العدد الإجمالي للقتلى في غزة، التي أحصتها وزارة الصحة في غزة، لم يتغير، عند أكثر من 35,000، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر".
ويأتي هذا التوضيح بعد أن نشرت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقريرا في 8 مايو/ااير الجاري يتضمن بيانات منقحة بشأن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب. وخفضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها عدد النساء والأطفال الذين يعتقد أنهم قتلوا في الحرب إلى النصف تقريبا.
تم تخفيض العدد لأن الأمم المتحدة تقول إنها تعتمد الآن على عدد النساء والأطفال القتلى الذين تم توثيق أسمائهم وتفاصيل هويتهم الأخرى بشكل كامل، بدلاً من العدد الإجمالي للنساء والأطفال الذين قتلوا. وتقول الوزارة إن "الجثث التي تصل إلى المستشفيات يتم احتسابها ضمن إجمالي عدد القتلى".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي يومي في الأمم المتحدة إن "وزارة الصحة في غزة نشرت مؤخرًا حصتين منفصلتين للقتلى – إجمالي عدد القتلى والعدد الإجمالي للوفيات التي تم تحديدها" وفي تقرير الأمم المتحدة، لم يتم نشر سوى العدد الإجمالي للقتلى الذين تم توثيق هوياتهم (مثل الاسم وتاريخ الميلاد)، مما أدى إلى حدوث ارتباك.
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مدينة إيلات بمسيرتين
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أنها استهدفت إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين.
وأشارت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى أن الاستهداف يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، ، صباح اليوم الثلاثاء، أن"مقاتلات سلاح الجو اعترضت بنجاح طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق. ولم يتم تفعيل أي تحذيرات وفقًا للسياسة. ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار"