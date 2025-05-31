"أقام ميليشيا مناهضة لحماس وعائلته تبرأت منه " : أبرز المعلومات عن ياسر أبو شباب

أعلنت عائلة أبو شباب في غزة الجمعة في بيان شديد اللهجة عن تبرأها التام من ابنها ياسر أبو شباب، بعد "اتهامه بالتعاون مع إسرائيل وقيادة مجموعة مسلحة نهبت مساعدات إنسانية في رفح"، جاء ذلك في بيان صادر عن مشايخ وزعماء العائلة البارزة في غزة.

من هو ياسر أبو شباب؟

أبو شباب فلسطيني بدوي من قبيلة الترابين في رفح، أقام ميليشيا مسلحة تضم 300 مسلح لتأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة. وأبو شباب، الذي كان مسجونًا سابقًا لدى حماس بتهم تهريب المخدرات والسرقة، أصبح شخصية بارزة بعد مناهضته لحماس في غزة. بدورها، تتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات والتعاون مع إسرائيل.

وينشط رجال أبو شباب في إطار ميليشيا مسلحة أطلقوا عليها" آلية مكافحة الإرهاب" في غزة، وأقيمت كحركة مناهضة لحماس، وتتكون في الغالب من أفراد وضباط أمن فلسطينيين سابقين وتتواصل المجموعة مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مركز المجموعة هو منطقة الشوكة جنوب شرقي رفح، على مسافة قريبة من الحدود مع إسرائيل.

ونشر أبو شباب صورًا وفيديوهات لمسلحيه وهم يستقبلون وينظمون حركة الشاحنات، وزعم أن مجموعته تسدّ الفراغ الأمني في منطقة رفح.

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ووفقًا لتقرير رويترز، فإن حماس غير قادرة على العمل في أجزاء رفح التي يسيطر عليها أبو شباب. واتُهمت حماس أبو شباب بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة. ووجه له اتهام بأنه أداة تستخدمها إسرائيل لشق الصف الفلسطيني الداخلي.

ويشار إلى قناة الجزيرة أفادت أمس بأن عناصر حماس استهدفوا مجموعة مسلحة لمتعاونين مع إسرائيل، كانت تقوم بعمليات تمشيط للعثور على عناصر حماس والاستيلاء على الأغذية في رفح، وذكر التقرير أن المسلحين ينتمون لمجموعة ياسر أبو شباب التي تنشط جنوب قطاع غزة، ونشرت شريط فيديو يظهر خلاله عناصر حماس يلقون عبوة ناسفة تجاه المجموعة المسلحة، في حين ذكرت تقارير ان أبو شباب تواجد معهم ونجا من الاستهداف.

وأفادت مصادر في غزة أن هؤلاء المسلحين هم جزء من مجموعة ياسر أبو شباب التي بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بتأمين دخول شاحنات مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الشركة الأمريكية والجيش الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي يرفض التطرق الى نشاط المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب في رفح أو جماعات أخرى أقيمت في غزة ضد حماس. في حين تتهم حماس ياسر أبو شباب بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الإنسانية.