"أقام ميليشيا مناهضة لحماس وعائلته تبرأت منه " : أبرز المعلومات عن ياسر أبو شباب

أعلنت عائلة أبو شباب في غزة الجمعة في بيان شديد اللهجة عن تبرأها التام من ابنها ياسر أبو شباب، بعد "اتهامه بالتعاون مع إسرائيل وقيادة مجموعة مسلحة نهبت مساعدات إنسانية في رفح"، جاء ذلك في بيان صادر عن مشايخ وزعماء العائلة البارزة في غزة.

أبو شباب فلسطيني بدوي من قبيلة الترابين في رفح، أقام ميليشيا مسلحة تضم 300 مسلح لتأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة. وأبو شباب، الذي كان مسجونًا سابقًا لدى حماس بتهم تهريب المخدرات والسرقة، أصبح شخصية بارزة بعد مناهضته لحماس في غزة. بدورها، تتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات والتعاون مع إسرائيل.

وينشط رجال أبو شباب في إطار ميليشيا مسلحة أطلقوا عليها" آلية مكافحة الإرهاب" في غزة، وأقيمت كحركة مناهضة لحماس، وتتكون في الغالب من أفراد وضباط أمن فلسطينيين سابقين وتتواصل المجموعة مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مركز المجموعة هو منطقة الشوكة جنوب شرقي رفح، على مسافة قريبة من الحدود مع إسرائيل.

ونشر أبو شباب صورًا وفيديوهات لمسلحيه وهم يستقبلون وينظمون حركة الشاحنات، وزعم أن مجموعته تسدّ الفراغ الأمني في منطقة رفح.

https://x.com/i/web/status/1926626618501443813