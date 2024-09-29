هكذا بدت لحظات إقلاع وهبوط الطيارين الذين اغتالوا حسن نصر الله
نشر الجيش الإسرائيلي صورا لعملية "نظام جديد" لاغتيال الأمين العام لحزب الله • أكدت المنظمة بالأمس مقتل نصر الله • أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو 80 طنا من القنابل على مقر حزب الله
هكذا بدت لحظات الإقلاع والهبوط بالنسبة للطيارين الذين هاجموا مقر حزب الله في لبنان يوم الجمعة، وقتلوا الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله.
ويشار الى أن حزب الله أكد أمس مقتل نصر الله. كما تم اغتيال قائد الجبهة الجنوبية علي كركي وقادة آخرين في التنظيم معه، واليوم نعى حزب الله القائد علي كركي. اسم عملية اغتيال زعيم حزب الله: "نظام جديد".
بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة نيويورك تايمز إن القادة الإسرائيليين كانوا على علم بمكان وجود الأمين العام لحزب الله منذ أشهر، وقرروا تنفيذ الهجوم الأسبوع الماضي لأنهم يعتقدون أن لديهم فرصة قصيرة فقط قبل اختفائه في مكان آخر. وقال مسؤولون أيضا أن الطائرات الحربية أسقطت أكثر من 80 قنبلة لعدة دقائق لقتل نصر الله.