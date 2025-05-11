حماس تعلن رسميا نيتها الإفراج عن المختطف الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

أعلنت حركة حماس ، مساء اليوم (الأحد)، أنها ستفرج عن المختطف عيدان ألكسندر من الأسر. بدأت إسرائيل الاستعدادات لاستقبال الكسندر، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الكسندر الثلاثاء وفقا لمصدر لرويترز.

وعلى ضوء ذلك فإن والدي ألكسندر في طريقهم الى إسرائيل، بعد إعلان حماس، الأمر بدأت رحلتها، ووالده سينضم على ما يبدو غدا، واستعدادا لذلك يصل مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف غدا إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم حماس جهاد طه للجزيرة إن إطلاق سراح عيدان ألكسندر "يهدف إلى إدخال المساعدات إلى غزة وفتح المفاوضات بشأن اتفاق شامل". وأضاف: "نتوقع إعلانًا أمريكيًا بشأن بدء مفاوضات شاملة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وندعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل".

هذا وصرح المبعوث الأمريكي الخاص آدم بوهلر لرويترز إن إعلان حماس عن الإفراج الوشيك عن الرهينة عيدان ألكسندر كان "خطوة إيجابية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تطلب من حماس أيضا الإفراج عن جثامين أربعة رهائن أمريكيين آخرين.

وجاء في بيان حماس: "في إطار جهود إخواننا الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار، تواصلت حماس مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، وأبدت الحركة إيجابية كبيرة تجاه هذا الموضوع. وسيكون إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية المزدوجة، جزءًا من الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر ووصول المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة".

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بالتراضي وإدارة قطاع غزة من قبل هيئة مستقلة ومهنية، بما يضمن السلام والاستقرار الدائم لسنوات طويلة، مع إعادة الإعمار وإنهاء الحصار".

عيدان ألكسندر، 20 عامًا من الولايات المتحدة، هو جندي وحيد من نيوجيرسي. خدم في لواء جولاني، وفي السابع من أكتوبر كان حارسًا في موقع كيسوفيم. ونشرت حماس عشية عيد الفصح فيديو يشير الى إشارة حياة له.