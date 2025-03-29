افادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن وفدين مصري وقطري يجريان مباحثات مع مختلف الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة مؤقتة قبل حلول عيد الفطر وعيد الفصح ، وأن حركة حماس أبدت تجاوباً مع المقترحات المقدمة.

وذكرت المصادر أن "الوفدين المصري والقطري عقدا عدة لقاءات مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في الأيام المنصرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلالها بلورة مقترح يقوم على إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، على أن يجري بدءاً من اليوم الثالث منها الشروع في مفاوضات لاستكمال تبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.