التغطية متواصة| تقرير: حماس وافقت على إطلاق سراح خمسة رهائن؛ ومصدر لـi24NEWS: "سيتم مناقشة المقترح في مجلس الوزراء الليلة"
مقترح يقوم على إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، على أن يجري الشروع في مفاوضات لاستكمال تبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.
افادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن وفدين مصري وقطري يجريان مباحثات مع مختلف الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة مؤقتة قبل حلول عيد الفطر وعيد الفصح ، وأن حركة حماس أبدت تجاوباً مع المقترحات المقدمة.
وذكرت المصادر أن "الوفدين المصري والقطري عقدا عدة لقاءات مع وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، في الأيام المنصرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلالها بلورة مقترح يقوم على إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، على أن يجري بدءاً من اليوم الثالث منها الشروع في مفاوضات لاستكمال تبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.
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تقرير: حماس وافقت على إطلاق سراح خمسة رهائن؛ وقال مصدر مطلع لـi24NEWS: سيتم مناقشة المقترح في مجلس الوزراء الليلة
حماس: "لا سيادة أو شرعية لإسرائيل على أرض فلسطين"
قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إنه "لا سيادة أو شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من أرض فلسطين، بما فيها مدينة القدس والمسجد الأقصى".وأضافت "المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع حقوقنا المشروعة، وإفشال كل مخططات الاحتلال العدوانية".
وتابعت: "نشدد على رفضنا القاطع لكل مشاريع ومخططات التهجير والتوطين والوطن البديل".
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مصدر لـi24NEWS: "سيتم مناقشة الاقتراح المصري للإفراج عن الرهائن الخمسة في مجلس الوزراء الليلة"
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق عبسان والقرارة وخربة خزاعة في قطاع غزة
حكومة غزة تأمل تشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع قريباً وفق الرؤية المصرية
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، اليوم السبت، إن "من المهم المضي قدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية في أسرع وقت ممكن لإعادة إعمار القطاع، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة"، وأضاف "يأمل في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها".
وأكد البيان أن تشكيل الإدارة المؤقتة سيمهد الطريق أمام حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية في القطاع تقدم خدماتها للجميع "بعيداً عن أي أبعاد سياسية وهدفها الأول والأخير الحرص على تلبية احتياجات المواطنين".
الرئيس المصري: نسعى لتثبيت وقف النار في غزة وتنفيذ باقي مراحل الاتفاق
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تسعى سعياً حثيثاً لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي في تنفيذ بقية مراحل الاتفاق الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأضاف السيسي في كلمة خلال احتفال نظمته وزارة الأوقاف المصرية: "أجدد التأكيد على أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ باقي مراحله".
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تقرير: حماس توافق على وقف إطلاق النار خلال العيد، على أن يتم خلاله إطلاق سراح عيدان ألكسندر و4 مختطفين آخرين
ذكرت مصادر مصرية نقلا عن صحيفة العربي الجديد أن حركة حماس أبدت موافقتها على المقترح المصري الجديد لتثبيت التهدئة في غزة خلال فترة عيد الفطر. وبحسب وسائل إعلام قطرية، وافقت الحركة على إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين، بعضهم على قيد الحياة والبعض الآخر متوفون.
وقالت المصادر المصرية إن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل والولايات المتحدة". ويأتي هذا الاختراق المحتمل في المفاوضات في الوقت الذي تكثف فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حتى لو كان مؤقتا.
هيئة البث الإسرائيلية (كان):العشرات من ضباط وجنود الاحتياط من سلاح الطب، رفضوا العودة والمشاركة في القتال بغزة
وورد في رسالة نشرتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية(كان)، أن موقفهم نابع من "رفضهم النداءات الداعية إلى الاستيلاء على مناطق في غزة، وتوطينها لتعارضها مع القانون الدولي، وكذلك بسبب عدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل"، في إشارة إلى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.
ووقع الرسالة عسكريون من رتبة ليفتنانت كولونيل وما دون، وبينهم أطباء وأخصائيون نفسيون، وممرضون، ومسعفون، ومسعفون عسكريون.
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آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول
ذكرت قناة العربي أن حزب الشعب الجمهوري المعارض ينظم مظاهرة تضم آلاف الأتراك للمطالبة بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وبحسب التقارير، كانت هذه أكبر مظاهرة تشهدها البلاد منذ اعتقاله.
وتأتي هذه التعبئة في ظل تصاعد التوترات السياسية في تركيا، حيث تتهم المعارضة حكومة الرئيس أردوغان باستخدام النظام القضائي ضد معارضيها السياسيين.
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خانيونس: اطلاق ثلاث قذائف هاون، ولا إصابات إسرائيلية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن ثلاث قذائف هاون أطلقت، مؤخرا، على قوات الجيش العاملة على أطراف خانيونس، دون وقوع إصابات في صفوفها. كما أصابت جرافة من نوع D9 تابعة للجيش عبوة ناسفة في المنطقة أيضاً، دون وقوع إصابات.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 قذائف هاون نحو قواتنا في خان يونس دون إصابات