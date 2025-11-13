إسرائيل تستعيد جثمان المختطف ميني جودارد من غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان رسمي الليلة (الخميس) عن إعادة جثمان الأسير القتيل ميني جودارد إلى إسرائيل، بعد أن تم التعرف عليه في المعهد الوطني للطب الشرعي. يأتي هذا في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار، ويُذكر أن جودارد كان قد قُتل في 7 أكتوبر الماضي في منزله في كيبوتس بئيري إلى جانب زوجته آيليت.

في البداية، كانت التوقعات تشير إلى أنه قد قُتل، لكن جثته لم يتم العثور عليها، وبعد أربعة أشهر من الحادث، تم إبلاغ عائلته بأن جثته تم اختطافها إلى قطاع غزة.

ماني جودارد، الذي كان يبلغ من العمر 73 عامًا، ترك وراءه أربعة أبناء وهم مور، غال، بار وغوني، بالإضافة إلى ستة أحفاد. عاش ماني في كيبوتس بئيري منذ سن الـ 13، واشتغل في عدة مناصب هامة داخل الكيبوتس.