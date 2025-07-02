ترامب: "إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار - وتأمل أن توافق حماس"

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كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء: "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا في غزة". وأضاف: "آمل أن تقبل حماس بالصفقة، لما فيه خير الشرق الأوسط، لأنها لن تُحسّن أوضاعهم، بل ستُفاقمها".

وفقًا لترامب، سيُستغل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا لإيجاد شروط إنهاء الحرب. وستكون الدولتان الوسيطتان، قطر ومصر، مسؤولتين عن طرح العرض النهائي على طاولة المفاوضات.

أفادنا الليلة الماضية على قناة i24NEWS أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، سيطلب من الأمريكيين توجيه قطر للضغط على حماس، مفترضًا أن هذا قد يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وتحدث ديرمر مع الأمريكيين حول أفكار لما بعد انتهاء الحرب، أي أن الطرفين يدخلان في مفاوضات تتضمن اتفاقًا بتفاصيل ونتائج ملموسة.

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التوجه إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل للقاء الرئيس ترامب، ربما يوم الاثنين. وتشير التقديرات إلى أنهما سيناقشان هناك سبل إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد أن صرح للصحفيين يوم الجمعة الماضي: "نعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع".

وتتعرض حماس حاليًا لضغوط للموافقة على إنهاء الحرب. وصرحت مصادر في الحركة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية يوم السبت بأن المحادثات الجارية حاليًا في القاهرة والدوحة، بوساطة مصر وقطر، قد تكون "الأكثر جدية حتى الآن". ووفقًا لهذه المصادر، فإن الولايات المتحدة لا تشارك حاليًا بنشاط فحسب، بل تدرس أيضًا فرض اتفاق شامل على إسرائيل وحماس، ينطبق ليس فقط على غزة، بل على المنطقة بأكملها، بعد انتهاء الصراع مع إيران.

ووفقًا للتقرير، تركز الاجتماعات على صياغة مسودة اتفاق تتضمن ضمانات لوقف إطلاق النار وبروتوكولًا إنسانيًا متفقًا عليه، وقد تؤدي حتى إلى اتفاق مؤقت لمدة 60 يومًا. مع ذلك، حذّرت المصادر من أن أي محاولة للتوصل إلى اتفاق دون تنسيق مباشر مع قيادة حماس ستفشل على الأرجح. وقالت: "قيادة حماس وحدها هي صاحبة القرار في إطلاق سراح الرهائن".

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية ماركو روبيو مؤخرًا بأقارب الرهائن والناجين من الأسر، وتعهد لهم بأن إدارة ترامب ستعمل على إعادة الرهائن الخمسين المتبقين في غزة. وأكد أن الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على قيادة تحركات مهمة في الشرق الأوسط. وحسب قوله، "لن يتحقق النصر الحقيقي في غزة إلا بعودة جميع الرهائن إلى ديارهم".