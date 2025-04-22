ترامب: "تحدثت مع نتنياهو - اتفقنا على جميع القضايا"

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وناقش معه، من بين أمور أخرى، المسائل الاقتصادية والتجارية. وأضاف الرئيس أنه ناقش أيضا القضية الإيرانية مع نتنياهو، وقال "نحن على الجانب نفسه في كافة القضايا".

في غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع وزراء الحكومة الليلة لمناقشة الحرب في غزة وإمكانية توسيع العملية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقون تحديثًا بشأن المفاوضات بشأن الصفقة.