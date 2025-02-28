تقرير: "حماس مستعدة للتنازل عن الحكم في غزة"، لكن ماذا مع السلاح؟

قال باسم نعيم، المسؤول السياسي الكبير في حماس، لشبكة NBC News إن حماس مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية والحكم الإداري في قطاع غزة لصالح حكومة وحدة فلسطينية، لكنها لن تلقي سلاحها إذا لم يتم تحقيق دولة فلسطينية مستقلة.

وقال نعيم: "نحن مستعدون اليوم، إن لم يكن بالأمس، للتراجع عن الإدارة ونقلها إلى هيئة، حكومة، لجنة، جاهزة لإدارة قطاع غزة". وأشار نعيم إلى أن حماس لم تتلق بيانا رسميا بشأن نية إسرائيل استئناف المفاوضات.

مشددا على أن إسرائيل تتعمد تأخير استمرار المفاوضات من أجل خلق ذريعة للعودة إلى الحرب ضد حماس. مضيفا"نعتقد أن ذلك تم عمدا لتصعيد الوضع أو الدفع بالمرحلة الثانية من المفاوضات تحت التهديد بالعودة إلى الحرب وعدم الانسحاب من قطاع غزة".

وعلى الرغم من تأكيده على اقتراح حماس بالاندماج في حكومة الوحدة الفلسطينية، إلا أن باسم نعيم قال إن المنظمة لن تنزع سلاحها وتصبح حزبًا سياسيًا خالصًا إلا إذا حصل الفلسطينيون على دولة سياسية مستقلة.

وقال "هذان مساران مختلفان. السلاح مرتبط بوجود أو تواجد الاحتلال ". مضيفا أنه إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، "فنحن مستعدون لأن نصبح حزبا سياسيا مرة أخرى وندمج مقاتلينا في الجيش الوطني الفلسطيني".

ولفت نعيم إلى إنه على الرغم من أن حماس لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن المنظمة تستعد أيضًا لاستئناف القتال. وأضاف: "إذا قرروا التصعيد والعودة إلى الحرب، فإننا نجهز أنفسنا لكل الخيارات". وأضاف: "ليس لدينا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا، كما فعلنا بالفعل خلال 15 شهرًا".