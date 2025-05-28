إسرائيل تكشف استخدام منظومة اعتراض جديدة بنجاح خلال الحرب

أعلنت إسرائيل اليوم عن عشرات العمليات الناجحة لاعتراض مسيرات حزب الله باستخدام منظومات الليزر، وذكر البيان أنه "خلال الحرب تم القيام "بعملية تطوير معجّلة لتفعيل منظومات اعتراض جديدة باستخدام الليزر، والتي تم من خلالها اعتراض عشرات الأهداف المعادية من قبل مقاتلي منظومة الدفاع الجوي"

وتعتمد هذه المنظومات على "إنجازات تكنولوجية رائدة تم تحقيقها على مدار عشرات السنين في شركة رافائيل ووحدة البحث والتطوير التابعة لمديرية البحث والتطوير"

تُشكّل منظومات الليزر وفق البيان :" طبقة دفاع إضافية ضمن منظومات الأسلحة التي تعمل بالطاقة، والتي يتم تطويرها في وزارة الأمن الإسرائيلية، إلى جانب منظومة "درع الضوء" التي هي قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع تسليمها للجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من هذا العام."

وأفاد البيان أنه خلال الحرب، :"قام سلاح الجو الإسرائيلي، وبضمنه مقاتلو ومقاتلات منظومة الدفاع الجوي، بعملية تعلّم ونشر منظومات الليزر ميدانيًا، وحققوا إنجازات اعتراض عالية جدًا ساهمت في إنقاذ أرواح المدنيين وحماية المنشآت الوطنية".