"نتنياهو يورط ترامب في دعم الإبادة الجماعية"

على خلفية اجتماع البيت الأبيض الأربعاء لمناقشة "اليوم التالي " بعد الحرب في غزة، وتصريحات نتنياهو أن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تهدف الى تفريغ غزة من سكانها ، علق المحلل السياسي نصير العمري بأن "نتنياهو يورط ترامب بالإبادة الجماعية في غزة " وذلك بعد تأييده الخطط العسكرية الإسرائيلية لاحتلال غزة. شاهدوا مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات العمري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أؤكد أن ترامب لن يتجاوز رغبة نتنياهو وأظن أن سبب النقاش جاء بدفع من مقربين ربما ويتكوف وغيرهم ممن يعتقدون أن ترامب ابتعد كثيرا في التوافق مع نتنياهو وأن الصيحات الدولية والأممية والتي تقول بأن هناك مجاعة، لربما هي التي جعلت الموظفين في البيت الأبيض يظنون بأن موقف ترامب ربما خطير، حيث أنه يوافق على التطهير العرقي للفلسطينيين ، لذلك ارادوا التباحث حول كيفية تنفيذ إسرائيل مخططها دون تعريض إسرائيل لهذه الانتقادات الدولية، والتي تضع إسرائيل الآن أمام دائرة الاتهام.."

وتابع:" المجتمع الدولي يقول إن ما يحدث في غزة تطهير عرقي وتجويع، وعندما يبدأ المئات والآلاف بالموت، سيكون ترامب ممن وقعوا على هذا التطهير العرقي ، وهذه مشكلة كبيرة، وربما الاجتماع في البيت الأبيض لربما يكون بتوجيه من ويتكوف وبعض الأشخاص في الإدارة الذين يرون ترامب يتماشي مع نتنياهو وربما يوصله الى الموافقة على التطهير العرقي وهذه كارثة بالنسبة لرئيس أمريكي"

