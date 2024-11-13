الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود إسرائيليين اليوم جراء القتال مع عناصر حزب الله جنوب لبنان، والقتلى هم :النقيب ايتاي مركوفيتش (22 عاما)، والرقيب شرية ألبويم (21 عاما)، الرقيب درور حين (20 عاما)، والرقيب نير جوفر (20 عاما)،والنقيب شيلو يتسحاك سجرون (21 عاما).

ووقع النشاط العملياتي صباح اليوم الساعة العاشرة عندما دخلت قوة من اللواء الى منطقة مبنية في إحدى القرى والتي لم يسبق أن عملت فيها في الماضي، حيث دخل المقاتلون لإجراء عمليات تمشيط للمبنى ودخلوا للداخل وإذ بمسلحي حزب الله يطلقون النار نحوهم، واستمر القتال في المكان لعدة ساعات والتقديرات هي أن الاشتباك وقع مع أربعة مسلحين وأن واحد منهم على الأقل قتل.