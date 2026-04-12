بعد 10 ساعات من الهدوء: صفارات الإنذار دوت مجددًا في الجليل الأعلى | تحديثات
فانس: المفاوضات فشلت، نعود لواشنطن بدون اتفاق - أخبار سيئة لإيران•قوات الجيش الإسرائيلي دمرت مختبرًا لتجهيز العبوات الناسفة في مخيم طولكرم•الجيش الإسرائيلي هاجم منصة إطلاق صواريخ مُحملة في جنوب لبنان
نائب رئيس الولايات المتحدة ج. دي. فانس أعلن الليلة (الأحد) أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لم تنجح - وغادر باكستان مع الوفد الأمريكي. قوات الجيش الإسرائيلي من لواء إفرايم ومقاتلو وحدة الهندسة "يهلُوم" دمروا مختبرا لإعداد العبوات الناسفة في مخيم طولكرم. قبل أن يتم إطلاقه باتجاه دولة إسرائيل: الجيش الإسرائيلي هاجم منصة صواريخ محملة وجاهزة للإطلاق في جنوب لبنان.
تقارير لبنانية: غارات على بلدات في صور ومرجعيون وبنت جبيل واندلاع حرائق إثر هجوم بطائرة مسيّرة
أفادت تقارير إعلامية في لبنان بوقوع سلسلة غارات استهدفت بلدات في مناطق صور ومرجعيون وبنت جبيل جنوبي البلاد، وسط تصاعد التوتر الأمني في المنطقة.
وبحسب المصادر، اندلع حريق في بلدة جويا بقضاء صور عقب استهدافها بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى أضرار مادية في المنطقة المستهدفة.
قبل إطلاقه نحو إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصة صواريخ جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارة استهدفت منصة صواريخ كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق في جنوب لبنان، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب البيان، فإن الاستهداف جاء ضمن عمليات رصد وتحركات ميدانية في المنطقة، بهدف “إزالة تهديد فوري”، على حد وصف الجيش.
وأضاف البيان أن المنصة كانت في مرحلة تجهيز متقدمة للإطلاق، مشيرًا إلى أن العملية تهدف إلى منع أي هجمات صاروخية محتملة تجاه إسرائيل.
تدمير مختبر متفجرات في مخيم طولكرم: ضبط مئات العبوات ومواد شديدة الخطورة
دمّرت قوات من الجيش الإسرائيلي، بمشاركة وحدة الهندسة الخاصة، مختبرًا لإعداد العبوات الناسفة داخل مخيم طولكرم، ضمن عملية أمنية استهدفت بنى تحتية مسلّحة في المنطقة.
ووفق بيان عسكري، عثرت القوات داخل المختبر على كميات كبيرة من الوسائل القتالية والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، أبرزها نحو 200 عبوة أنبوبية محلية الصنع، إلى جانب معدات تُستخدم لتثبيت عبوات على مركبات.
كما تم ضبط أسطوانات غاز كبيرة يُشتبه في استخدامها كعبوات ناسفة لاستهداف مركبات مدرعة، إضافة إلى أكثر من 50 كيلوغرامًا من مواد متفجرة بدائية.
وأشار البيان إلى أن المختبر كان يُستخدم كنقطة مركزية لتجهيز العبوات، ما يشير إلى مستوى متقدم من التنظيم والتخطيط، في حين لم ترد تفاصيل إضافية حول وقوع إصابات خلال العملية.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الليلة أن المحادثات مع الوفد الإيراني في باكستان لم تسفر عن أي نتائج، وعاد إلى الولايات المتحدة برفقة الوفد الأمريكي. وقال: "سنعود دون اتفاق، وهذا نبأ سيئ لإيران".
بعد عشر ساعات من الصمت: تم تفعيل أجهزة الإنذار في الجليل الأعلى