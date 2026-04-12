تدمير مختبر متفجرات في مخيم طولكرم: ضبط مئات العبوات ومواد شديدة الخطورة

دمّرت قوات من الجيش الإسرائيلي، بمشاركة وحدة الهندسة الخاصة، مختبرًا لإعداد العبوات الناسفة داخل مخيم طولكرم، ضمن عملية أمنية استهدفت بنى تحتية مسلّحة في المنطقة.

ووفق بيان عسكري، عثرت القوات داخل المختبر على كميات كبيرة من الوسائل القتالية والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، أبرزها نحو 200 عبوة أنبوبية محلية الصنع، إلى جانب معدات تُستخدم لتثبيت عبوات على مركبات.

كما تم ضبط أسطوانات غاز كبيرة يُشتبه في استخدامها كعبوات ناسفة لاستهداف مركبات مدرعة، إضافة إلى أكثر من 50 كيلوغرامًا من مواد متفجرة بدائية.

وأشار البيان إلى أن المختبر كان يُستخدم كنقطة مركزية لتجهيز العبوات، ما يشير إلى مستوى متقدم من التنظيم والتخطيط، في حين لم ترد تفاصيل إضافية حول وقوع إصابات خلال العملية.