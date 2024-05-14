تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل حول إغلاق معبر رفح

أدان وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي قال إنه "يمكن إقناع مصر فتح معبر رفح مجددا، المفاتيح بين يديها". وقال شكري إن "إسرائيل تحاول اتهام مصر بالتسبب بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لكن هذا كان بسبب الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" وأضاف :"يجب على إسرائيل تحمل المسؤولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من المعابر التي تسيطر عليها، عملية الجيش الإسرائيلي في معبر رفح والسيطرة عليه هي السبب الرئيسي لإغلاقه".

وطلبت إسرائيل من مصر بوقت سابق من هذا اليوم أن تفتح مجددا معبر رفح لنقل البضائع والمعدات الإنسانية الى قطاع غزة رغم النشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

هذا وغرد وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس اليوم إنه تحدث حول الموضوع مع وزير الخارجية البريطاني كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية باربوك، ومن المتوقع أن يتحدث حول القضية أيضا مع وزير الخارجية الإيطالي، مع ذلك، ليس من الواضح مدى تأثير هذه الدول على مصر- حيث ذكرت تقارير أنها تدرس علاقاتها مع إسرائيل بعد النشاط العسكري في رفح.

ويشار الى أن مسؤولين مصريين صرحوا صباح اليوم الى صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مصر تدرس خفض علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل من خلال إعادة سفير مصر من إسرائيل. يأتي ذلك بعد قرار مصر دعم الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية في مصر أن القرار جاء بعد "تصعيد الهجمات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، هدم البنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين الي التهجير القسري خارج أراضيهم".