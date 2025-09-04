مسؤولون مطلعون: ويتكوف يعمل على تجديد المفاوضات مع حماس

قد يعجبك أيضًا -

يعمل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلف الكواليس لاستئناف المحادثات بشأن صفقة مختطفين، وفقًا لما ذكره مسؤولان مطلعان على التفاصيل لقناة i24NEWS العبرية مساء اليوم (الخميس). وقال أحدهما: "بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المختطفين".

تركز المحاولات حالياً على محاولة إيجاد آلية فعالة للمحادثات وأيضاً حلول لتجسير الفجوات بين الطرفين. هناك تقدير لدى بعض الجهات أنه إذا بدأت محادثات بهدف التوصل إلى صفقة كاملة - فإن الوسطاء سيحاولون أن تجري الاتصالات بوتيرة أسرع مما كان في السابق.

أعلنت حماس أمس استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة يتم في إطارها إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين. وأوضحوا"مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وفتح المعابر لإدخال جميع احتياجات القطاع وبدء عملية إعادة الإعمار"ا.

ردّ ديوان رئيس الوزراء بالقول: "للأسف، الحديث يدور عن مناورة أخرى من حماس لا جديد فيها". وأكد ديوان نتنياهو أن الحرب يمكن أن تنتهي فورًا بالشروط التي حددها الكابينيت، والتي تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين، وتجريد حماس من سلاحها، نزع سلاح القطاع، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تشكل تهديدًا لإسرائيل. "فقط هذه الشروط ستمنع حماس من التسلح مجددًا وتكرار مجزرة السابع من أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما تعد"،.

كما أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إن بيان حماس هو مجرد خداع بصري. مصادر إسرائيلية تدعي أن هدف التنظيم كان ولا يزال "مواصلة السيطرة على غزة بالنموذج الخاص بحزب الله". أي أنه حتى إذا كانت حماس مستعدة للتنازل عن الحكم في القطاع، فهي تريد أن تظل حاضرة كتنظيم مسلح، تماماً مثل حزب الله في لبنان. "بيان حماس كان في النهاية مجرد رد على تغريدة ترامب يوم الأربعاء التي أوضح فيها أن الوقت قد حان لوقف الصفقات الجزئية للإفراج عن الأسرى"، قال هؤلاء المصادر.