"حماس منفتحة على وضع السلاح والمشكلة لدى إسرائيل"

على خلفية عرض قطر ومصر اقتراحا جديدا لوقف الحرب في غزة في إطار اتفاق شامل، أشار الصحافي من غزة ضياء حسن خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "حركة حماس منفتح على وضع السلاح والمشكلة لدى إسرائيل"، لمشاهدة المزيد من مداخلته في الفيديو.

وأشار الصحافي ضياء حسن إن المقصود بوضع السلاح هو أن يتم وضعه في ظل اتفاق معين أو تحت إدارة أو حكومة فلسطينية واحدة وشدد على أنه باعتقاده :"أن حماس منفتحة وتفهم أن ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده، الظروف مغايرة، وحماس تعي جيدا أن الظروف قاسية على سكان غزة وأن إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة تريد القيام بمخططات خطيرة، ولربما تمس بالمجتمع الفلسطيني، ولربما حماس مستعدة لوضع السلاح، هي قدمت الكثير من التنازلات في السابق ولو وافقت إسرائيل على الاقتراحات التي طرحت لما وصلنا الى هذه المرحلة من الحرب، المشكلة هنا لدى إسرائيل بشكل أساسي وليس لدى حركة حماس"

وقال حسن أنه اطلع على وثيقة الاقتراح الذي قدمته حماس لوقف إطلاق النار "وإنها تستند على وثيقة الصفقة الشاملة التي أعلن عنها خليل الحية، اطلعت على وثيقة داخلية لحركة حماس وزعت بعد دقائق قليلة من خطاب الحية، بعد أن وزعت على بعض الصحافيين ، وهي تنص على وقف إطلاق نار لمدة خمس سنوات على الأقل، انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والإفراج بشكل كامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من معين من الأسرى الفلسطينيين، وتقترح الوثيقة تشكيل لجنة مستقلة من المدنيين تقود قطاع غزة لحين ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني حتى إتمام الاتفاقيات الموقعة بين حماس والفصائل الفلسطينية"

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