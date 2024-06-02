منذ السابع من أكتوبر: عدد هجمات حزب الله ضد إسرائيل وصلت ذروتها في شهر أيار/مايو

اعتبر شهر مايو/أيار من هذا العام الشهر الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. جاء وفقا لما أعلنه معهد علما اليوم (الأحد). ونفذ حزب الله خلال شهر أيار/مايو 325 هجوما، بمعدل عشر عمليات يوميا. وذلك مقارنة بشهر نيسان/أبريل الذي نفذ فيه حزب الله 238 هجوما، بمعدل 7.8 هجوما يوميا.

وفي الشهر الماضي أيضًا، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الهجمات التي استخدمت فيها الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات - ضعف ما كان عليه في نيسان/أبريل. وبينما وقع في شهر أيار/مايو 95 هجوما مضادًا للدبابات، كان هناك 50 حادثًا مضادًا للدبابات في نيسان/أبريل. في شهر أيار/مايو، كان هناك 85 هجوم اختراق بواسطة طائرات بدون طيار، مقارنة بـ 42 حادثة في نيسان /أبريل.

في شهر أيار/مايو، برز بصورة واضحة اتجاه الزيادة الحادة في تفعيل مجموعة الطائرات بدون طيار من قبل حزب الله. وفي الأشهر الأربعة الماضية، من شباط/فبراير إلى أيار/مايو، كانت هناك زيادة بأكثر من 12 ضعفًا في عدد حوادث الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل. كما شهد عدد حوادث إطلاق النار ارتفاعًا طفيفًا الشهر الماضي.

ومنذ بداية القتال في الشمال، في 8 تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وحتى نهاية أيار/مايو من هذا العام، نفذ حزب الله 1964 هجومًا على الحدود الشمالية. 46% منها تم تنفيذها ضد البنية التحتية والمناطق المدنية.