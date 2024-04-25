تقرير: مصر تقترح تحريك المفاوضات للإفراج عن المخطوفين مقابل تجميد إسرائيل دخول رفح

أفادت مصادر للقناة القطرية " تلفزيون العربي" أن "مصر ناقشت مع رؤساء الموساد والشاباك فكرة التغلب على الخلافات المتعلقة بالمفاوضات مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح".

وفقًا للتقرير، "سيناقش رؤساء الموساد والشاباك الاقتراحات المصرية مع كابينيت الحرب وسيردون على القاهرة. وقدمت القاهرة اقتراحًا جديدًا لتجديد صفقة الرهائن والمختطفين على أساس إطار باريس، وهي تجري محادثات مكثفة لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في رفح".

وأفاد تقريرعلى قناة التلفزيون السعودية "الحدث" نقلا عن مصادر قالت إن مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي "لتجميد الدخول البري الى رفح، مقابل تقدم المفاوضات". وجاء في التقرير أيضًا أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس لوقف إطلاق النار التام لمدة سنة مقابل وقف الهجمات ضد إسرائيل".