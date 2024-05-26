أعلنت حماس في بيان فجر الأحد، أن عناصرها اختطفوا جنودا أمس في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، فيما أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة توضيحية قال فيها: "ليس هناك أي حادث اختطاف لجندي". ونشرت حماس شريطا مسجلا يظهر جر الجثة المختطفة كما تم توثيق مجموعة أسلحة وسترات وقائية وخوذ عسكرية.

وظهر الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل زعم فيه أن عناصر حماس "استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا للاجئين ونصبوا لها كميناً داخل النفق وعند مدخله".

وبحسبه فقد تم التصدي لتلك القوة من مسافة قريبة وبعد ذلك تمت مهاجمة القوة التي جاءت لنجدة الفريق الأول وتمت مهاجمته بإصابات مباشرة وتراجع مقاتلونا بعد تفجير النفق الذي كانوا يستخدمونه بعد أن أسقطوا جميع أفراد القوة – بعضهم قتلى، وبعضهم جرحى، وبعضهم أسرى، وسيطروا على معداتهم العسكرية".

نجح الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الأخير بالعثور على جثث سبع إسرائيليين في جباليا قُتلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر واختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة. وبإطار هذا المجهود فقد أعادت إسرائيل جثث شاني لوك وعميت بوسكيلا ويتسحاك جيلرنتر، الذين اختطفوا من حفلة الطبيعة في رعيم (نوفا)، وجثة أخرى لرون بنيامين الذي ركب دراجته كعادته باتجاه بلدات الغلاف صباح يوم السبت وقتل. سمح الجيش الإسرائيلي بالإضافة يوم الجمعة بالكشف عن استعادة جثث المختطفين حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز، بعد العثور عليها في مخيم اللاجئين وإعادتها إلى إسرائيل.