"شبح القسام": أهم المعلومات عن القيادي في حماس عز الدين الحداد المرشح المحتمل لقيادة الذراع العسكرية للحركة

بعد الغموض حول مصير محمد السنوار وإمكانية اغتياله في العملية العسكرية في خانيونس، تظهر أسماء بارزة لخلافته في منصب رئيس الجناح العسكري لحماس ، عز الدين القسام، أهما عز الدين الحداد والمعروف بلقب "أبو صهيب" و"شبح كتائب القسام"، وهو قائد لواء غزة وعضو المجلس العسكري المصغر للكتائب.

بدأ حداد مسيرته في كتائب القسام كقائد سرية، ثم قائد كتيبة، وفي النهاية تولى قيادة لواء غزة بعد اغتيال قائد اللواء السابق باسم عيسى في عام 2021. قاد الحداد ما لا يقل عن ست كتائب، بالإضافة إلى كتيبة من القوات الخاصة، وفي يونيو/حزيران 2024 أفيد عن تعيينه مسؤولاً عن منطقة شمال قطاع غزة.

وفي إطار هذا الدور، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال بعد اغتيال يحيى السنوار، كان قائداً لقيادتين تابعة لحماس و14 كتيبة ــ وعلى ضوء ذلك "تقاسم" فعلياً إدارة القطاع مع محمد السنوار، كما كان للحداد دور بارز ومحوري في هجوم السابع من أكتوبر. وأشار خلال مقابلة في قناة الجزيرة القطرية بأن "حماس انطلقت لتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر بعد الحصول على معلومات من خوادم وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200" مشيرا الى أن حماس اخترقت خوادم هذه الوحدة وعثرت على ملف يثبت أن "الجيش الإسرائيلي خطط لحرب مدمرة في قطاع غزة قبل الهجوم".

ويشار الى أن لحداد كان دوراً بارزاً في تنظيم "المجد" ضمن الجناح العسكري لحركة حماس. وهي منظمة أسسها يحيى السنوار نفسه، ومسؤولة عن ملاحقة المشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وتمتع الحداد بعلاقة وثيقة مع يحيى السنوار.

وتعرض حداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، حيث قصف منزله في الأعوام 2008 و2012 و2021 و2023. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عرضت إسرائيل مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو اغتياله، وقتل نجله البكر، صهيب، هذا العام في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، في 17 يناير/كانون الثاني.

رغم أن حداد مرشح محتمل لخلافة السنوار، لكن هناك شخصية قيادية أخرى وهو قائد لواء رفح محمد شبانه، رغم أن تقارير في غزة تحدثت عن إمكانية وجوده الى جانب السنوار خلال الضربة التي استهدفته في خانيونس، لكنه مرشح محتمل لخلافة السنوار، ونجا شبانه من عدة محاولات إسرائيلية لاغتياله، كما أنه يتمته بخبرة قيادية واسعة في القسام.