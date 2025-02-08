التغطية متواصلة| بعد 491 يوما في الأسر: إيلي وأور وأوهاد داخل إسرائيل
أسماء المحتجزين الثلاثة، بحسب البيان، "الياهو داتسون يوسف شرابي(52 عاما)، اور ابراهم ليشها ليفي(34 عاما)، اوهاد بن عامي(56 عاما)
أقامت حركة حماس مسرحا في دير البلح وسط قطاع غزة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المقرر اطلاق سراحم صباح اليوم السبت. وتم تزيين الموقع الجديد بقبضة يد تحمل العلم الفلسطيني ونقشًا عبريًا "النصر الكامل" فوق صورة نتنياهو، ويحيط بالموقع مسلحون ملثمون من حركة حماس. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح ، صباح اليوم السبت، تجهيزات تسليم الدفعة الخامسة من الرهائن الإسرائيليين ضمن اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى
وأسماء المحتجزين الثلاثة، بحسب البيان، "الياهو داتسون يوسف شرابي(52 عاما)، اور ابراهم ليشها ليفي(34 عاما)، اوهاد بن عامي(56 عاما)".
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نتنياهو يأمر المسؤولين بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبةعلى ضوء حالة الرهائن وانتهاكات حماس المتكررة للاتفاق"
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"إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي: أوصلنا رسالة قاسية للوسطاء بأن مشاهد تسليم الرهائن غير مقبولة
السفير البريطاني في إسرائيل:"رغم أنني أشعر بالارتياح لرؤية إيلي وأور وأوهاد في إسرائيل اليوم السبت، فإنني أرفض المشهد البشع الذي تنظمه حماس. وضع الرهائن مقلق للغاية يتعين علينا إخراج جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".
حركة حماس: "التزمنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى"
قالت حركة حماس في بيان بعد ظهر اليوم السبت، إن "مشاهد عملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".
وذكرت حماس في بيان، في أعقاب الإفراج عن الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين ضمن اتفاق غزة السبت، أن "الشعب الفلسطيني، بالتفافه حول المقاومة وتحدي الاحتلال، يؤكد رفضه لكل مشاريع ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها".
وقالت الحركة إنها التزمت بـ"القيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم"، وفقاً للبيان.
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الـ3 أصبحوا داخل إسرائيل
نتنياهيو يجري تقيما أمنيا عبر الهاتف بعد عملية تسليم الرهائن الثلاث
قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم السبت، إن "قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من بلدة طمون جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية بعد 7 أيام من التوغل والحصار المشدد".
ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، قوله إن "قوات الجيش انسحبت بشكل كامل من داخل البلدة ومحيطها، حيث بدأ المواطنون بالخروج وتفقد البلدة وممتلكاتهم".وأضاف أن "المواطنين الذين أجبروا على النزوح من منازلهم في بداية الاقتحام، عادوا إلى منازلهم"، لافتاً إلى أن "حالة تدمير كبيرة خلفها جيش الاحتلال في ممتلكات المواطنين ومنازلهم التي كان يتخذها ثكنات عسكرية".
وذكرت الوكالة إن "قوات الاحتلال لا تزال تواصل اقتحامها وحصارها لمخيم الفارعة"، مشيرة إلى أنها "أجبرت أكثر من عشر عائلات منذ صباح السبت على النزوح من منازلهم قسراً".
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إعلام إيراني: خامنئي يلتقي وفداً من قادة حماس في طهران
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، التقى رئيس وأعضاء مجلس شورى حركة حماس، في طهران السبت.
ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكن وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نشرت صوراً لاجتماع خامنئي مع عضو المكتب السياسي لـ"حماس" ورئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس، والقيادي بالحركة نزار عوض الله.
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الصليب الأحمر يسلم إيلي شرابي وأور ليفي وأوهاد بن عامي لقوات الجيش الإسرائيلي
منتدى عائلات الرهائن:"الصور والحالة الصعبة التي بدا عليها الرهائن الثلاث دليل على أنه يتوجب علينا إخراج كل الرهائن من غزة بشكل فوري، حتى الرهينة الأخيرة"