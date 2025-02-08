حركة حماس: "التزمنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى"

قالت حركة حماس في بيان بعد ظهر اليوم السبت، إن "مشاهد عملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".

وذكرت حماس في بيان، في أعقاب الإفراج عن الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين ضمن اتفاق غزة السبت، أن "الشعب الفلسطيني، بالتفافه حول المقاومة وتحدي الاحتلال، يؤكد رفضه لكل مشاريع ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها".

وقالت الحركة إنها التزمت بـ"القيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم"، وفقاً للبيان.