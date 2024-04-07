بعد مرور نصف عام على اندلاع حرب السيوف الحديدية عقب هجوم غير مسبوق لحماس في 7 أكتوبر، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) عن معطيات وأرقام تلقي الضوء على الصورة التي تبقى قاتمة مع اشتداد المعارك وفداحة أثمانها.

منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم سقط ما يقرب من 600 جندي في الجيش الإسرائيلي، 256 راحوا في اليوم الأول للهجوم. وسقط 41 في حوادث عملياتية: 20 بـ"نار صديقة"، و16 بحوادث، و5 جراء مخالفة قواعد إطلاق النار، وأصيب منذ بداية الحرب نحو 3193 جنديا، 1552 منهم منذ بداية المناورة في قطاع غزة.

تمهلت القوات بدخولها الحرب البرية على ضوء تحذيرات خارجية في دخول القطاع بريا لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد في أكثر من مناسبة ضرورة هذا الدخول لإنجاز أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على سلطة حماس واستعادة المخطوفين الإسرائيليين وضمان عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر.

تم الدخول بريا في 26 أكتوبر من العام المنصرم وترافق الأمر إلى جانب الخسائر المقلقة بإنجازات عسكرية، إذ تم القضاء على أكثر من 12 ألف مسلح في الفصائل الفلسطينية المختلفة، بينهم مسلحون شاركوا في هجوم 7 أكتوبر فضلا عن أولئك الذين قتلوا خلال المواجهات التي دارت فوق الحدود الإسرائيلية يوم الهجوم. ومن بين هؤلاء نحو 5 كتائب لحماس و20 جنرالا ونحو 100 نائب.

حرب السيوف الحديدية التي اتسمت بتعدد الجبهات وضعت إسرائيل أمام تحد من الشمال بالتزامن مع القتال المركزي في قطاع غزة. أسفرت المعارك في الشمال عن القضاء على نحو 330 عنصرا، منهم 30 قيادياً برتب مختلفة. وفي الضفة الغربية، تم القضاء على 420 ناشطا في الحركات المسلحة، بما في ذلك الجهاد الإسلامي وحماس. كما حققت الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات مع حوالي 4600 مشتبه به.

وتم استهداف حوالي 32 ألف هدف من الجو في قطاع غزة. وتم تدمير وتدمير نحو 3250 صاروخاً ومنصة إطلاق، كما تم تدمير 4250 بنية تحتية للإرهابيين.

وهاجم سلاح الجو 1400 هدف في منطقة الشمال الحدودية وتم مهاجمة 3330 هدفاً من الأرض. ونفذ الجيش أكثر من 6000 عملية في الضفة الغربية، بما في ذلك اعتقال حوالي 3700 مطلوب، من بينهم 1600 من نشطاء حماس. وفي هذه العمليات، تم أيضًا تدمير 19 منزلاً لفلسطينيين نفذوا عمليات دموية.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إطلاق نحو 9100 صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، ونحو 3100 صاروخ من لبنان، و35 صاروخًا من سوريا.

وقال رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أمس في مقر إقامة الرئيس إن "جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات أمننا، النظاميين منهم وخدمة الاحتياط، يعملون منذ نصف عام في كل ساحة، على كل جبهة، بكل قوتهم - لإعادة المختطفين. والقضاء على الإرهاب. بعد مرور نصف عام على الحرب، وحتى في هذه الأيام المتوترة، فإننا نعلم أن لدينا جيشًا سيقف ضد أي عدو، سواء كان بعيدًا أو قريبًا. نتمنى التوفيق للمقاتلين وعودتهم سالمين، ونعانق العائلات الثكلى، وندعو بالشفاء لكافة الجرحى إن بالجسد أو الروح".

ودلت البيانات على تعبئة خدمة الاحتياط على نطاق غير مسبوق بهذه الحرب إذ تم منذ بداية الحرب تجنيد حوالي 300 ألف مقاتل في الاحتياط، 17% منهم من النساء. وقد تم دفع أكثر من مليار شيكل لجنود الاحتياط حتى الآن.

على مستوى الإنقاذ تم تنفيذ نحو 950 عملية إجلاء بواسطة المروحيات لأكثر من 1300 جريح، وتم إجلاء 2360 جريحًا إضافيًا بواسطة المركبات. وتظهر بيانات الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه تم إصدار أكثر من 100.000 نداء إخلاء لسكان قطاع غزة، وتم إلقاء 9.3 مليون منشور.

AP/Mahmoud Essa

شاركت إسرائيل بحوالي 50 عملية إنزال مساعدات لمواطني غزة تشمل أغذية وأدوية، وتم افتتاح حوالي ستة مستشفيات ميدانية، والتي لا تزال نشطة. ودخلت إلى قطاع غزة حوالي 19,776 شاحنة مساعدات، منها حوالي 12,000 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، و2,885 شاحنة مع معدات إيواء، و1,717 شاحنة معدات طبية، و1,420 شاحنة مياه، و1,557 شاحنة مختلطة. كما تم إدخال 461 صهريج غاز الطبخ و225 صهريج وقود.

مع ذلك تشهد غزة بنازحيها أياما عصيبة ويتهددها غياب أدنى الشروط الصحية مع استمرار الحرب لستة أشهر دون هوادة وزادها بؤسا تخييم شبح المجاعة وسط نداءات هيئات إنسانية مختلفة بوقف الحرب فورا وإدخال المزيد من المساعدات.