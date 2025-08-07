يائير غولان ضد احتلال غزة: "نتيجة مدمرة، سنعطل الدولة"

قد يعجبك أيضًا -

سيعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) مساء اليوم (الخميس) جلسة خاصة، قد يصوت خلالها الوزراء الإسرائيليون على احتلال قطاع غزة، كجزء من المرحلة المقبلة من الحرب. وقد أصدر منتدى أبطال حزب الديمقراطيين، برئاسة يائير غولان، تحذيرًا من هذه الخطوة. وحذر غولان قائلًا: "إذا قرر المجلس الوزاري احتلال غزة، فستكون النتيجة وخيمة، سيموت المختطفين وسيسقط الجنود".

مليارات من أموال ضرائب الشعبالإسرائيلي الكادح والمخلص ستُموّل الحكم العسكري في غزة. وسيُموِّل المواطنون الإسرائيليون إزالة القمامة وإعادة إعمار غزة من جيوبهم الخاصة.. الأطفال الذين سيدخلون الصف الأول، أحفادكم وأحفادي -

وأضاف: "سيواصلون البقاء داخل القطاع كجنود، سيحمون المستوطنات المعزولة، وسيعرضون حياتهم للخطر أثناء توزيع الطعام على سكان القطاع".

بحسب قوله، هذه هي الكارثة التي تُخطط لها الحكومة الإسرائيلية. وقال: "هذا ما يُقدمه نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لإسرائيل. لن نقبل بهذا - سننزل إلى الشوارع، ونُعطل، ونُغلق الشركات، ونُعطل البلاد. يجب ألا نسمح للحكومة بتطبيع هذا الجنون والقضاء على إسرائيل العاقلة. يجب أن نُعارض ونُحارب هذه الحكومة الأقلية البائسة حتى تُسقط وتُجرى انتخابات".

اللواء في الاحتياط نمرود شيفر أضاف: "أنا أتوجه من هنا إلى جنرالات الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الموساد والشاباك، وقبل كل شيء إلى رئيس الأركان أيال زمير الذي أعرفه وأقدّره منذ سنوات عديدة. اليوم ليس يومًا عاديًا في تاريخ دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي. اليوم هو اليوم الذي أُلقيت عليك فيه مهمة يرفرف فوقها علم أسود. مهمة خاطئة على المستوى الاستراتيجي، مرفوضة على المستوى الأخلاقي، ومدمرة لصورة الجيش الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي. مهمة ستُكلِّف حياة العديد من الإسرائيليين، من المخطوفين والجنود".

اللواء الاحتياطي عميرام ليفين أكد: "علينا أن نعزز وندعم رئيس الأركان وهيئة الأركان العامة، فجندياتنا وجنودنا أمانة بين أيديهم. يجب أن نقويهم لكي يتمكنوا من الالتزام بإعادة جميع المختطفين ووقف القتال، وتوضيح للمستوى السياسي أنه إذا قرروا حسم الأمر ضد حماس في الحرب، فليفعلوا ذلك فقط بعد إعادة جميع المختطفين. على هيئة الأركان أن تمنع إرسال الجنود إلى موتهم عبثاً".