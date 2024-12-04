تغطية متواصلة|| اعتقال خمسة مواطنين إسرائيليين بعد دخولهم الى لبنان وتضارب الأنباء عن مغادرة وفد إسرائيلي الى القاهرة
وبحسب التقارير، قُتل عدد من الفلسطينيين في أنحاء القطاع خلال النهار• كما أفيد أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بجروح إثر قصف خيمة للنازحين في إحدى مدارس الأونروا في مخيم البريج.
اليوم الـ 425 للحرب: قال الفلسطينيون أن 12 شخصًا قتلوا نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي صباح (الأربعاء)، في حين وردت أنباء في غزة عن سقوط عدد من الجرحى إثر قصف خيمة للنازحين مدرسة تابعة للأونروا في مخيم البريج.
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الجيش الإسرائيلي: هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو منصة إطلاق تم تحديدها في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان وشكلت تهديدا لإسرائيل في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. بالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي ذخائر تقع في منطقة الخيام في الصوانة وعيترون في جنوب لبنان
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على الرغم من التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية، لا تزال إسرائيل تدرس إرسال وفد إلى المفاوضات في القاهرة
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