تغطية متواصلة|| اعتقال خمسة مواطنين إسرائيليين بعد دخولهم الى لبنان وتضارب الأنباء عن مغادرة وفد إسرائيلي الى القاهرة

عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على معمل للمتفجرات حيث تم تخزين أجزاء متفجرات والقنابل اليدوية داخل أحد المنازل في جباليا، بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة عشرات الأسلحة والكثير من المعدات العسكرية والسترات وقذائف الآر بي جي والصواريخ المضادة للدبابات ومعدات قتالية أخرى. وتدميرها. وقتل عدد من المسلحين في اشتباكات مسلحة.