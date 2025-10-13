خاص: مسؤول استخباراتي مصرى يشرف من داخل غزة على عملية التبادل

علمت i24NEWS أن ممثلين مصريين يشرفون على صفقة التبادل ،حرصا منهم على عدم حدوث أي ثغرة أو عقبة من شأنها أن تأخر عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس.

وعلمت i24NEWS أيضا أن ممثلين مصريين يتواجدون حاليا في سجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل، وفي سجن عوفر قرب رام الله للإشراف على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

كما علمنا أيضا أن ممثلين مصريين يتواجدون في غزة ينسقون مع الصليب الأحمر لتسليم المختطفين الإسرائيليين، كما يشرف مسؤول استخباراتي مصري يتواجد في الميدان وعلى الأرض على جميع تفاصيل عملية التبادل.