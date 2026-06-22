رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على خارطة طريق تمهد لاتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها سويسرا انتهت بالتوصل إلى تفاهمات أولية تتضمن خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

وقال شريف في منشور عبر منصة “إكس” إن المفاوضات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة، وأسفرت عن تقدم وُصف بالمهم، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة المسار السياسي والإشراف على تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

وأضاف أنه تقرر أيضاً بدء جولات فنية إضافية لاستكمال النقاشات حول التفاصيل التنفيذية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين.