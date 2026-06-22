محادثات سويسرا: إقرار إنشاء آلية "لمنع الاحتكاك في لبنان" | تحديثات مستمرة
وزير الخارجية الإيراني: "باكستان وقطر أحرزتا تقدماً كبيراً في طريق إنهاء حرب لبنان" • الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عنصرين من حماس في قطاع غزة كانا يخططا لتنفيذ أنشطة مسلحة
تسجيل تقدم كبير الليلة (الإثنين) بين الولايات المتحدة وإيران - حيث أُحرز تقدم في المحادثات، وتم الاتفاق على إنشاء آلية لاستمرار المحادثات الفنية. وزير الخارجية الإيراني رحب: "باكستان وقطر حققتا تقدماً كبيراً في طريق إنهاء حرب لبنان".
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رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على خارطة طريق تمهد لاتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة
أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي استضافتها سويسرا انتهت بالتوصل إلى تفاهمات أولية تتضمن خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
وقال شريف في منشور عبر منصة “إكس” إن المفاوضات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة، وأسفرت عن تقدم وُصف بالمهم، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة المسار السياسي والإشراف على تنفيذ الخطوات المتفق عليها.
وأضاف أنه تقرر أيضاً بدء جولات فنية إضافية لاستكمال النقاشات حول التفاصيل التنفيذية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين.
سيجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي مساء الخميس.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حماس في غارات شمال قطاع غزة
بيان للجيش قال إن الغارات استهدفت أحمد منير خليل زازا المسؤول عن ملف الهندسة في كتيبة غرب جباليا، إلى جانب حسين صفدي قائد منظومة القنص في مدينة غزة.
وزير الخارجية الإيراني: "لقد أثمرت الوساطة الدؤوبة التي قامت بها باكستان وقطر تقدماً ملحوظاً على طريق إنهاء الحرب اللبنانية. فقد رُفعت القيود المفروضة على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، ورُفع الحصار، وأُفرج عن بعض الأصول المجمدة، كما أُطلق برنامج واسع النطاق لإعادة تأهيل إيران وتنميتها. والاختبار الحقيقي الأول هو آلية التنسيق لمنع الاحتكاك في لبنان"
قطر وباكستان بعد القمة في سويسرا: "عُقدت القمة في جو إيجابي وبنّاء. وقد أُحرز تقدم مُشجع، بما في ذلك إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. واتفقت اللجنة العليا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يومًا. كما تم إنشاء قناة اتصال بين الطرفين للفترة المذكورة في المادة 5 من مذكرة التفاهم، وذلك لمنع وقوع حوادث أو سوء فهم، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. واتفق الطرفان على إنشاء خلية لمنع أي احتكاك بينهما وبين الحكومة اللبنانية، من خلال وساطة الدول الوسيطة، وذلك لضمان وقف العمليات العسكرية في لبنان وفقًا لمذكرة التفاهم."