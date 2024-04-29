التغطية متواصلة | صاروخ مضاد للدبابات يصيب منزلاً في شتولا شمال إسرائيل وسلاح الجو يسدّد ضربات لحزب الله في لبنان
يشهد اليوم الإثنين لقاء مصيريا بالنسبة لإمكان عقد صفقة من عدمه في الوقت القريب مع انطلاق وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتوضيح المصطلحات الإسرائيلية المشمولة في المقترح المصري وكيفية ترجمتها على أرض الواقع
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الهجمات على جنوب لبنان على ضوء تواصل المناوشات على الحدود الشمالية. وكان حزب الله قد أعلن عن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل أربع مرات خلال يوم أمس بينها إصابة منزل في بلدة شتولا في الجليل الغربي بصاروخ مضاد للدبابات.
على صعيد المطالبة بوضع حد للقتال في غزة والتوصل إلى صيغة تسمح بالإفراج عن الرهائن بعد 206 أيام من الحرب، يشهد اليوم الإثنين لقاء مصيريا بالنسبة لإمكان عقد صفقة من عدمه في الوقت القريب مع انطلاق وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتوضيح المصطلحات الإسرائيلية المشمولة في المقترح وكيفية ترجمتها على أرض الواقع.
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بلينكن يحط في السعودية كأول محطة في جولة إقليمية لمناقشة خطط اليوم التالي للحرب
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارته الإقليمية التي ستشتمل على محطة في الأردن وتوقف في إسرائيل عنوانها محادثات وقف إطلاق النار واتفاق عودة المختطفين دون نزع إحتمال الهجوم على رفح بالمطلق. وبحسب وزارة الخارجية فإن بلينكن سيجتمع في الرياض مع زملائه من الخليج وأوروبا، لدراسة خطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب وغيرها من النقاط الحارقة.
الجيش الأميركي يعلن استهدافه 5 طائرات مسيرة في سماء البحر الأحمر
أوضح الجيش الأميركي في بيان أنه هاجم خمس طائرات بدون طيار "تشكل تهديدا مباشرا لقواتنا وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة" في سماء البحر الأحمر.