نفذ سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الهجمات على جنوب لبنان على ضوء تواصل المناوشات على الحدود الشمالية. وكان حزب الله قد أعلن عن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل أربع مرات خلال يوم أمس بينها إصابة منزل في بلدة شتولا في الجليل الغربي بصاروخ مضاد للدبابات.

على صعيد المطالبة بوضع حد للقتال في غزة والتوصل إلى صيغة تسمح بالإفراج عن الرهائن بعد 206 أيام من الحرب، يشهد اليوم الإثنين لقاء مصيريا بالنسبة لإمكان عقد صفقة من عدمه في الوقت القريب مع انطلاق وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتوضيح المصطلحات الإسرائيلية المشمولة في المقترح وكيفية ترجمتها على أرض الواقع.

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