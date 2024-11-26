الإعلان عن وفاة ضابط إسرائيلي جراء جروحة الخطيرة جدا التي أصيب بها في هجوم السابع من أكتوبر
المقاتل الذي أصيب بصورة خطيرة خلال المعارك بغلاف غزة ، قاتل لمدة 413 يوما - حتى توفي • بالإضافة إلى ذلك - أصيبت جندية بصورة خطيرة جراء سقوطها في جبل الشيخ، واصابة ضابط في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم وفاة الرقيب أول يونا بتسلئيل بريف (23 عاما) ، وهو مسعف قتالي من وحدة دوفدوفا "تشكيلة الكوماندوز"، جراء اصابته البالغة في السابع من أكتوبر خلال القتال في غلاف غزة، حتى هذا اليوم كان بريف المصاب الأشد خطورة الذي أصيب في السابع من أكتوبر.
إضافة الى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضابطا في الاحتياط من الكتيبة 8163 ، سلاح الهندسة القتالية أصيب اليوم بصورة خطيرة خلال القتال وسط غزة.
وفي حادث آخر سقطت مسيرة أطلقت في لبنان بوقت سابق اليوم في منطقة جبل الشيخ، وجراء ذلك أصيب جندية إسرئيلية بصورة خطيرة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحدث. ونقلت الجندية والضابط للعلاج في المستشفى وتم تبليغ عائلتيهما.
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