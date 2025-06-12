تقارير فلسطينية : حماس تعدم مجموعة تابعة لميلشيا ياسر أبو شباب في مواصي خانيونس

أفادت تقارير فلسطينية في غزة عن اعدام عدد من عناصر ميليشيا ياسر أبو شباب من قبل وحدة سهم التابعة لحماس منطقة خانيونس.وأفادت التقارير أن حماس أعدمت 12 عنصرا من الميلشيا في منطقة الإسطبل قرب مقر أصداء في مواصي خانيونس بعد أسرهم ومصادرة أسلحتهم، وتم تناقل صور وتوثيقات للحدث.

هذا ونقلت "شبكة قدس" عن مصدر خاص :"بأن الأجهزة الأمنية في غزة تعاملت ميدانياً مع مجموعة مسـلحة تابعة لياسر أبو شباب، وذلك في محيط منطقة الإسطبل بخانيونس، وفي التفاصيل، قامت وحدة "سهم" التابعة لحماس بتحييد عدد من عناصر المجموعة، وإعدام عدد منهم ميدانياً، واعتقال آخرين للتحقيق وجمع المعلومات".

في حين صرح نائب أبو شباب هذا المساء لمختص الشؤون العربية في قناتنا العبرية بعد الحدث: "لن نستسلم. إما نموت أو ننتصر."