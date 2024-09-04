البيت الأبيض: "هناك مقترح لصفقة مختطفين نعمل عليه والرئيس بايدن منخرط فيه شخصيا"

مستشار الاتصالات في وزارة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، جون كيربي، عقد مؤتمر صحفي الليلة (الثلاثاء) حول الحرب مع غزة والوضع في الشرق الأوسط. في تصريح له، تناول المفاوضات بشأن صفقة الخطف وقتل ستة من الرهائن على أيدي الإرهابيين من حماس في جنوب القطاع قبل بضعة أيام، بما فيهم راهنولد جولدبرغ، "هناك اقتراح نعمل عليه ، تذكّرنا بمدى قسوة حماس"، قال.

وقال كيربي: "حماس مسؤولة عن مقتلهم"، وكما قال الرئيس جو بايدن: قادة حماس سيدفعون ثمن ذلك. التقى الرئيس بالأمس مع فريق التفاوض لمناقشة الخطوات التالية. إن عمليات الإعدام التي جرت نهاية هذا الأسبوع تؤكد مدى إلحاح الأمر أكثر." وأضاف كيربي: "في الأسابيع القليلة الماضية، سمعنا الكثير من جميع الأطراف، ونحن نعمل على اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين وتخفيف حدة التوترات. للأوضاع في غزة. والرئيس بايدن منخرط شخصيا في هذا الأمر، فقد تحدث عدة مرات مع نتنياهو، وكذلك مع مصر وقطر. إنه يسعى جاهدا لإتمام الاقتراح منذ نهاية أيار/مايو، وأمر فريقه ببذل كل ما في وسعه".

"لا أستطيع أن أخبركم ما هو الجدول الزمني، ولا أعرف كيف ستبدو كل فقرة أو جملة في الاقتراح، ولكن كل هذا الحديث عن ’خذوه أو اتركوه’، أنا أقول لكم، نحن نعمل على اقتراح والعمل المتواصل سيتشكل من خلال منطقنا والصدمة مما فعلته حماس".

وفيما يتعلق بقرار بريطانيا وقف 30 شحنة أسلحة لإسرائيل، قال كيربي: "كل دولة يمكنها أن تتحدث عن نفسها. لن أعلق على القرار. سنواصل القيام بما يتعين علينا القيام به لدعم الإسرائيليين، وسوف ندرس تفاصيل محددة". ولم يتم اتخاذ أي قرار أمريكي بشأن انتهاك إسرائيل لهذه القوانين".