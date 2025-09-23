مقتل ضابط إسرائيلي باستهداف قذيفة ار بي جي في مدينة غزة

قد يعجبك أيضًا -

أُعلن صباح اليوم (الثلاثاء) عن مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو، 27 عامًا، قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء السابع، في غزة. وأطلق مسلحون صاروخ آر بي جي على الدبابة التي استقلها بوزاغلو وذلك خلال عملية للفرقة 36 في مدينة غزة أمس. قُتل بوزاغلو على الفور، ولم يُصب أفراد طاقم الدبابة الثلاثة الآخرون بأذى.

وصلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى موقع الحدث وعزلت المنطقة، وفي الوقت نفسه، أُطلقت مسيرة لاستهداف نقاط مشبوهة. يُعتبر الرائد شاحار بوزاغلو أول قتيل في مدينة غزة منذ بدء احتلال الجيش الإسرائيلي للمدينة.

قبل الحادث الذي قُتل فيه الرائد بوزاغلو، أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة. حاول مسلح مختبئ بين أنقاض مبنى في مدينة غزة تنفيذ هجوم إطلاق نار وإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحمي اللواء 401 في شمال قطاع غزة. تلقّى المصاب العلاج على الفور ونُقل بمروحية إلى مستشفى إيخلوف في مدينة تل أبيب. تمكنت قوات اللواء 401 من تحييد المسلح.