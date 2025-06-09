الجيش الإسرائيلي يحتجز السفينة "مادلين" في قلب البحر قبل وصولها لغزة

احتجزت قوات البحرية الإسرائيلية سفينة السفينة "مادلين" في قلب البحر الليلة، أثناء توجهها إلى قطاع غزة. واعتقلت جميع الناشطين على متنها.

أصدرت الناشطة غريتا ثونبرغ رسالة مسجلة مسبقًا، طالبت فيها بالضغط على الحكومة السويدية للعمل على إطلاق سراحها. كما فعل ناشطون آخرون اعتُقلوا أيضًا. يُجرى سحب السفينة إلى ميناء أشدود، وتعتزم إسرائيل طرد المشاركين في الأسطول من أراضيها في أقرب وقت ممكن. وأمر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بعرض فيديو على المشاركين في الأسطول يُظهر أحداث السابع من أكتوبر الدموية.

قد يعجبك أيضًا -

في التسجيلات التي نُشرت الليلة الماضية، شوهد الناشطون على متن السفينة وهم يرفعون أيديهم ولا يقاومون الاعتقال.

نشرت قناة تيليجرام التابعة للمنظمة التي أرسلت السفينة إلى غزة لقطات للنشطاء على متن السفينة وهم يرتدون سترات النجاة ويرفعون أيديهم. وأعلنت المنظمة فقدان الاتصال بالسفينة، مدّعيةً أن متطوعيها اختطفوا من قبل القوات الإسرائيلية.

قبل السيطرة على السفينة، أفاد النشطاء بتعرضهم لهجوم في المياه الدولية، وأن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق السفينة وترشها بمادة بيضاء مجهولة. وبُثّ الحدث كاملاً على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة، حتى انقطع الاتصال.

بعد السيطرة على السفينة نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت فيه النشطاء "يخت "المشاهير" المُخصص لالتقاط صور السيلفي يشق طريقه بسلام إلى شواطئ إسرائيل. ومن المتوقع عودة الركاب إلى أوطانهم". ووصفت أن النشاط الذي قاموا به هو "استفزاز إعلامي هدفه الدعاية".