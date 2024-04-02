الجيش الإسرائيلي يحقق في مقتل 5 عمال في منظمة إغاثة دولية في هجوم على سيارة في قطاع غزة

أشارت تقارير الثلاثاء إلى مقتل خمسة موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في دير البلح وسط قطاع غزة في غارة جوية إسرائيلية على ما تقول وزارة الإعلام التابعة لحماس.

ونشرت وزارة الإعلام الغزية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لجوازات سفر بعض الرعايا الأجانب الذين قتلوا وهم مواطن بريطاني ومواطن بولندي وآخر أسترالي ورجل مجهول الهوية. ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التقارير قائلا: "لقد بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا متعمقا في الحادث تجريه المستويات العليا بهدف فهم جميع ملابسات الحادث".

وكتبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في منشور على منصة X: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء فريق "المطبخ المركزي العالمي" قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة. هذه مأساة. ولا ينبغي أبداً استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين. أبدًا".

وأعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها على ما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون ودعت في بيان "إسرائيل إلى التحقيق بسرعة في ملابسات هذه القضية".

وأكدت أستراليا مقتل المواطن الأسترالي لازوامي "زومي" فرانكوم الذي عمل في منظمة الإغاثة. وطالبت الحكومة الأسترالية وفق وزير خارجيتها إسرائيل بتقديم المسؤولين إلى العدالة حيث قال: "هذه مأساة إنسانية لم يكن ينبغي أن تحدث، إنها غير مقبولة على الإطلاق، وأستراليا تطالب بالمسؤولية الكاملة".