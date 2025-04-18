ارتباك في إسرائيل: رغم الضغط العسكري، حماس ترفض وتتمسك بموقفها

تدرس إسرائيل اتخاذ خطوات أخرى، بعد أن رفضت حماس الليلة الماضية (الخميس) العرض الإسرائيلي بشأن صفقة المختطفين واتفاق وقف إطلاق النار. طوال هذه الفترة، كان الافتراض السائد هو أن الضغط العسكري من شأنه أن يؤدي إلى جعل المنظمة أكثر مرونة في المفاوضات.

ورغم جهود الجيش الإسرائيلي لاحتلال مناطق في قطاع غزة، والتقارير التي تفيد بأن أعضاء حماس في قطاع غزة لا يتلقون رواتبهم، رفضت حماس الخطة المصرية الأميركية للتوصل إلى اتفاق. والآن، بعد الرفض، تدرس إسرائيل كيفية التصرف، ومن المرجح أن تستمر في زيادة الضغوط.

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أعلن القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، الليلة الماضية، أن حركته ترفض العرض الإسرائيلي بشأن صفقة مختطفين واتفاق وقف إطلاق النار. وقال الحية: "لن نوافق على اتفاقيات جزئية، نحن مهتمون بالبدء الفوري في مفاوضات شاملة لإنهاء الحرب". وقال المسؤول الكبير إن المفاوضات سوف تشمل "الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعدد متفق عليه من أسرانا المحتجزين لدى إسرائيل".